Sin "derecho al olvido"

Onda vaga: fallo de la Corte acota responsabilidad de los buscadores

El popular grupo musical demandó a Google para que bloqueara y eliminara archivos sobre acusaciones por abuso sexual. La Justicia entendió que no hay una "ilicitud manifiesta" (como en casos precedentes) y que se debe ir contra quienes produjeron el contenido, para no incurrir en censura previa.