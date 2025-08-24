#HOY:

Eran para periodistas, pero…

El gesto del concejal de Rosario y convencional, Juan Monteverde (Más para Santa Fe) para con los periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que cubren la Convención que también otros aprovecharon. Créditos: Guillermo Di Salvatore
 11:38

La larga jornada de comisiones de la Convención Reformadora del miércoles tuvo una sorpresa para los periodistas que caminaban los pasillos a la espera de definiciones.

Fue cuando el convencional Juan Monteverde se acercó con una tabla de quesos para agasajar a los periodistas aclarando que eran productos del tambo La Resistencia de Ciudad Futura.

Pero la tentadora tabla fue objeto de miradas interesadas de algunos convencionales y asesores que, primero en forma disimulada y después sin remordimientos, se acercaron a los productos y pudieron apreciar sus bondades. Eso sí, algunos periodistas llegaron tarde y no pudieron probar nada.

