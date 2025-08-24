Eran para periodistas, pero…

La larga jornada de comisiones de la Convención Reformadora del miércoles tuvo una sorpresa para los periodistas que caminaban los pasillos a la espera de definiciones.
Fue cuando el convencional Juan Monteverde se acercó con una tabla de quesos para agasajar a los periodistas aclarando que eran productos del tambo La Resistencia de Ciudad Futura.
Pero la tentadora tabla fue objeto de miradas interesadas de algunos convencionales y asesores que, primero en forma disimulada y después sin remordimientos, se acercaron a los productos y pudieron apreciar sus bondades. Eso sí, algunos periodistas llegaron tarde y no pudieron probar nada.
