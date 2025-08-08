En la semana previa al cierre de listas para octubre

La justicia federal electoral validó el congreso justicialista de diciembre

La decisión del juez Cuello Murúa desestimó el planteo de los dirigentes Roberto Mirabella y Juan Manuel Pusineri sobre los alcances de la resolución dictada el año pasado por el máximo órgano partidario. La disputa apunta a la necesidad o no de reunir al congreso partidario para aprobar la nómina para los próximos comicios.