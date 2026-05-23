Primera semana

Refinanciación de deudas en Santa Fe: más de 10 mil personas iniciaron el trámite

Se trata de una iniciativa del Gobierno provincial destinada a reordenar deudas en plazos de hasta 60 cuotas. El programa apunta a disminuir el impacto de los descuentos en los salarios, mejorar el ingreso disponible y brindar mayor alivio económico a las familias.