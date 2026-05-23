A una semana de su puesta en marcha, 10.138 trabajadores públicos y privados completaron el formulario para adherir al Plan de Protección del Salario, la herramienta impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro destinada a refinanciar deudas con tasas reducidas y plazos de hasta 60 cuotas.
Refinanciación de deudas en Santa Fe: más de 10 mil personas iniciaron el trámite
Se trata de una iniciativa del Gobierno provincial destinada a reordenar deudas en plazos de hasta 60 cuotas. El programa apunta a disminuir el impacto de los descuentos en los salarios, mejorar el ingreso disponible y brindar mayor alivio económico a las familias.
El objetivo es disminuir la presión de los descuentos sobre los haberes mensuales y mejorar el ingreso disponible de las familias santafesinas.
El Plan de Protección de los Ingresos, incluye medidas orientada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados cuyos salarios se encuentran afectados por compromisos crediticios. La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera mediante la reestructuración de deudas y, en el caso de los empleados estatales, garantizar que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.
Desde la entrada en vigencia del programa, 10.138 trabajadores iniciaron el trámite de adhesión. Del total, 8.062 corresponden al sector público: 6.888 empleados activos y 1.174 pasivos. En tanto, 2.076 solicitudes provinieron del sector privado, de las cuales 1.826 pertenecen a trabajadores en relación de dependencia y 250 a autónomos.
“En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa en quienes todos los días se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro lanzamos estas medidas de alivio para ayudar a las familias santafesinas”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares.
Acompañamiento
Respecto de quienes ya iniciaron el proceso, el funcionario explicó que “la reestructuración de las deudas se realizará durante mayo, mientras que las operatorias comenzarán a concretarse en junio”. Olivares destacó además que el esquema incorpora mecanismos de seguridad para evitar superposición de obligaciones.
“El sistema garantiza que, mientras se otorga el nuevo financiamiento, exista un libre deuda emitido por los acreedores originales. De esa manera se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas”, indicó.
En esa línea, añadió que el acompañamiento estatal resulta clave porque “si este proceso tuviese que realizarlo individualmente un trabajador, podría resultar complejo”.
El titular de Economía remarcó también que la nueva cuota mensual puede “llegar a reducirse hasta un 66 % respecto de la que se venía pagando”, y aclaró que el plan contempla deudas contraídas hasta el 30 de abril.
Los interesados pueden adherirse a través del portal oficial del Gobierno provincial. La inscripción permanecerá abierta durante tres meses. “Luego iremos evaluando cómo evoluciona, porque estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia”, señaló Olivares.
Cómo acceder
Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital mediante el portal oficial de la Provincia (https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a05dfcfcf55711b5a45732e), utilizando su ID Ciudadana. Quienes aún no cuenten con esa herramienta encontrarán en la misma plataforma un tutorial para gestionarla.
Una vez completada la solicitud, los interesados serán contactados a través del correo electrónico declarado para continuar con el proceso. Para consultas o dudas, está habilitada la línea 0800-777-0801, de lunes a viernes, entre las 8 y las 18.
Sobre la modalidad de implementación, Olivares explicó que “el inicio del trámite se realiza de forma online, pero luego se coordina una instancia presencial, principalmente para evitar posibles estafas”. En ese sentido, detalló que “el proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial”.