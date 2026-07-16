Tras la presentación ante gabinete

Pullaro pidió "escalar" el programa Día Preventivo para afiliados a IAPOS

El objetivo es detectar tempranamente enfermedades y factores de riesgo antes de que produzcan complicaciones graves. La primera etapa fue realizada a más 20.000 afiliados mediante controles integrales adaptados a edad, sexo y perfil de riesgo. Obesidad, hipertensión arterial y tabaquismo fueron los principales hallazgos.