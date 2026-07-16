El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a las autoridades del IAPOS "escalar" la aplicación del programa Día Preventivo entre los afiliados a la obra social de la provincia "porque muestra una manera interesante de trabajar en la prevención de la salud".
Pullaro pidió "escalar" el programa Día Preventivo para afiliados a IAPOS
El objetivo es detectar tempranamente enfermedades y factores de riesgo antes de que produzcan complicaciones graves. La primera etapa fue realizada a más 20.000 afiliados mediante controles integrales adaptados a edad, sexo y perfil de riesgo. Obesidad, hipertensión arterial y tabaquismo fueron los principales hallazgos.
La decisión del mandatario provincial fue el corolario del informe presentado por directivos de IAPOS y de Salud durante la última reunión de gabinete donde se mostraron los primeros resultados del relevamiento sanitario realizado a más de 20.000 afiliados, especialmente de Santa Fe y Rosario, incluyendo aspirantes a ingresar al Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
Día Preventivo es un programa de salud integral del IAPOS enfocado en la prevención y detección temprana de enfermedades de afiliados. Está diseñado para ser completamente gratuito, rápido y personalizado.
El objetivo principal es facilitar que las personas realicen sus controles anuales obligatorios en un solo día, eliminando trabas administrativas como la autorización de órdenes, cobro de plus o el pago de coseguros. En esta capital la primera etapa se realizó en una de las sedes de la obra social y en ATE Salud. En Rosario, fue en el Hospital Provincial.
Escalar, como pretende el gobernador, es avanzar con mayor número de afiliados pero también abarcar más localidades y en principio el objetivo es llegar a Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto más una prueba piloto a realizarse en próximas semanas en el Samco de Coronda.
En el informe ante el gabinete, se informó que de los más de 20.000 primeros afiliados aparecieron datos inquietantes: el 24,5% padece obesidad; 12,4% hipertensión arterial; 9,1% tabaquismo y 5,6% diabetes.
El otro dato que surge del relevamiento es el de 4.064 afiliados considerados "bombas de tiempo" ya que presentan dos o más factores de riesgo mayores y fueron incorporados a estrategias de seguimiento específico por parte de la obra social. Se considera "bombas de tiempo" por cumplir el criterio de alto riesgo porque presentan dos o más de las siguientes condiciones: edad mayor a 50 años, diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipertensión, diagnóstico de obesidad o sobrepeso, hábito de fumar.
"Estas condiciones sumadas, potencian el riesgo de muerte súbita o enfermedad cardiovascular severa como infarto, ACV o cáncer", precisaron los expositores.
El programa puesto en marcha por IAPOS apunta a confrontar dos modelos de salud: uno basado en prevención planificada, cronicidad planificada y aprovechamiento de economías de escala con el de salud reparativa basada en atención de eventos agudos y emergencia reactiva.
El objetivo de la obra social es ir la prevención realizada a escala y de manera directa.
Beneficio de costos
Hoy, la obra social de la provincia tiene 590.000 afiliados donde conviven activos y pasivos así como titulares y familiares. La primera etapa del programa apenas llega al 5% de los afiliados. Cuando el gobernador habla de "escalar" es mucho lo que tiene por delante el programa.
En uno de los gráficos expuestos ante el gabinete se señala que el costo por prevención en 100 casos es el mismo que atender un evento agudo.
En el gobierno santafesino se advierte que el importante número de afiliados a la obra social le permite lograr economías de escala para operativos de atención directa y estandarizados. Además, la mayoría de los afiliados titulares activos serán en el futuro afiliados pasivos y se entiende que un buen diagnóstico permite internalizar en el futuro los efectos de la prevención.
"La prevención del empleado activo genera beneficios a la obra social en un menor costo de atención de la salud durante la actividad y durante la edad pasiva", se dijo en Casa de Gobierno.
El objetivo central es detectar tempranamente enfermedades y factores de riesgo antes de que produzcan complicaciones graves, mediante controles integrales adaptados a la edad, sexo y perfil de riesgo de cada afiliado.
Entre los 30 controles que se realizan al afiliado está la presión arterial; índice de masa corporal; riesgo cardiovascular; salud bucal, agudeza visual; estado de vacunación; estudios de detección precoz de cáncer; detección de enfermedades infecciosas, entre otros.
De acuerdo a lo informado ante el gabinete, lo que pretende detectar es si el afilado padece hipertensión arterial, diabetes, obesidad y dislipemias; enfermedad renal crónica, riesgo cardiovascular; cáncer de mama, cuello uterino, colon y próstata. También VIH, sífilis y hepatitis; tabaquismo, alcoholismo, depresión, violencia y otros factores de riesgo.
"La mayoría de estas enfermedades pueden permanecer asintomáticas durante años. Detectarlas a tiempo permite intervenir antes de la aparición de internaciones, discapacidades o tratamientos de alta complejidad", se agregó.
La detección temprana constituye el primer paso de la estrategia preventiva, pero su efectividad depende de la capacidad de transformar la información obtenida en conductas sostenidas de cuidado de la salud. Uno de los desafíos centrales del programa es promover una cultura de autocuidado y corresponsabilidad en salud, fortaleciendo el acompañamiento posterior al diagnóstico y la adherencia a las recomendaciones médicas, se señaló.
Infecciosas
También en los test se detectaron enfermedades infecciosas
- 179 casos de sífilis
- 35 casos de Chagas
- 31 casos de VIH
Cáncer
Entre los afiliados que participaron del programa, en materia oncológica, se dieron a conocer estos datos:
- 18 detecciones tempranas de cáncer cervicouterino
- 21 detecciones tempranas vinculadas a cáncer colorrectal
- 984 personas identificadas con alto riesgo por HPV positivo
- 338 hallazgos mamográficos que requirieron seguimiento
- 62 casos con PSA alterado