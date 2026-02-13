Pullaro prepara un discurso breve, con pocos anuncios y un repaso de gestión
Por primera vez en la historia, el período de sesiones ordinarias quedará inaugurado a mediados de febrero. El cambio emana de la reforma constitucional. Cierre a una semana de tensión por la protesta policial, que pivoteará en las nuevas discusiones paritarias.
Ni extenso ni plagado de anuncios. El gobernador Maximiliano Pullaro prepara para este domingo un discurso que no excederá la hora de lectura. Con el escrito, dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura. De manera inédita, la actividad se traslada del tradicional 1° de mayo al 15 de febrero. El cambio emana de la reciente reforma a la Constitución provincial que extendió el plazo de funcionamiento regular del Poder Legislativo, sin depender de una convocatoria de extraordinarias de parte del Poder Ejecutivo.
"Pocos anuncios, ratificación del rumbo de la gestión provincial y repaso de resultados durante estos dos años de gobierno". Ésas, según pudo saber El Litoral, serán las líneas directrices de un mensaje que se terminará emitiendo en horas de la mañana, tras el intento fallido – por los pronóstico meteorológicos – de trasladar la actividad por la tarde, incluyendo un show artístico de la delegación que representó a Santa Fe en el festival de Cosquín.
El mapeo de lo ejecutado en una gestión que está promediando incluye reformas significativas y cambios que van desde los corrimientos en la Corte Suprema de Justicia, pasando por las modificaciones al régimen jubilatorio, y hasta la mayor transformación política de las últimas décadas, como la sanción de una nueva Constitución.
Sobre el tema previsional, de hecho, no se descarta un pronunciamiento del mandatario respecto de la eventual prórroga de la emergencia, cuyo vencimiento opera en setiembre de este año.
El gobernador enunciará su mensaje tras una de las semanas de mayor tensión en lo que va de su mandato. Lo hará con el alivio de haber podido disolver la protesta policial que se extendió durante seis días, pero con el desgaste consecuente después de que al menos parte de su principal aliada pusiese en jaque la política de seguridad pública.
El conflicto puso en escena nacional a Santa Fe con la mirada atenta de medios de comunicación, dirigentes y autoridades. Y logró superarse tras el anuncio de que ningún efectivo ganará menos de 1.350.000 pesos por mes.
La novedad descomprimió la situación con las fuerzas pero encendió otra polémica con gremios estatales y docentes, que también en el transcurso de esta semana, comenzaron las discusiones paritarias para determinar la política salarial de 2026.
Ya desde ATE se advirtió que los argumentos entendidos como válidos para la mejora en los ingresos de los uniformados – carga horaria, estrés laboral-, lo son también para otros trabajadores como los del ámbito de la salud (enfermeros, médicos). Desde Amsafe, en tanto, se reclamó abiertamente un aumento del 33% para recuperar los ingresos de los maestros. Todo, en un contexto donde la reactivación económica no ha sido tal, y donde tanto la recaudación como la coparticipación siguen en caída.