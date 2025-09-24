En campaña

Pullaro y Scaglia lanzan en Santa Fe la lista de Provincias Unidas junto a Schiaretti

Este miércoles a las 17, en el Club Marinas de Santa Fe, el frente Provincias Unidas lanza su propuesta de cara a las legislativas del 26 de octubre. El Gobernador y la cabeza de lista a diputados nacionales compartirán escenario con el exgobernador cordobés y dirigentes de toda la provincia.