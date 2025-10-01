Primeros borradores

Octubre: mes de presupuesto en Santa Fe, pero "recalculando"

El nuevo plazo constitucional estipula que el proyecto deberá ser ingresado antes de fin de mes a las cámaras. La incertidumbre generada en los últimos días en la macroeconomía obligaron a revisar las proyecciones que se venían formulando de gastos y recursos.