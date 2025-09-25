#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Luego de la reposición

Retenciones: Scaglia cuestionó que no haya una política productiva

La vicegobernadora ironizó sobre la brevedad del "hot sale" del campo, que fue aprovechado por "grandes cerealeras" y no llegó a los productores. Lo tachó de una medida "oportunista", con fines exclusivamente financieros, y que "no genera estabilidad".

"Anoche volvimos a ser un país con retenciones. Eso es lo que hay que decir hoy, porque esa es la verdad", señaló Scaglia. Créditos: Luis Cetraro
 16:05
Por: 

La vicegobernadora Gisela Scaglia lamentó que, luego de tres días de vigencia de la medida que dejó transitoriamente sin efecto las retenciones agropecuarias, se las haya repuesto mucho antes del plazo prefijado del 31 de octubre, con el argumento de que se alcanzó el tope de u$s 7.000 millones.

La vicegobernadora Gisela Scaglia valoró la convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores Créditos: Flavio RainaLa vicegobernadora lamentó la medida que dejó sin efecto las retenciones agropecuarias Créditos: Flavio Raina

En declaraciones formuladas en Rosario, scaglia lamentó, en tono irónico, que "se acabó rápido la platita". Pero hizo notar que "nosotros lo dijimos el primer día: esto era un hot sale del campo, en dos días grandes cerealeras vendieron todo. Yo puedo asegurar que casi ningún productor ha podido llegar a vender cereal con retenciones cero, y anoche yo se lo escribí al gobernador: anoche volvimos a ser un país con retenciones. Eso es lo que hay que decir hoy, porque esa es la verdad. Todo productor que quiera ir a vender hoy va a vender con retenciones, tal cual estaban establecidas dos días atrás".

Los datos vienen de un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)."Casi ningún productor ha podido llegar a vender cereal con retenciones cero"

La funcionaria atribuyó esto exclusivamente a "un sentido oportunista del gobierno, que era ir a negociar con Estados Unidos para que no se desbandara el dólar, que los mercados pudieran confiar un poco. Pero es muy endeble lo que hicieron: solo tener un colchón de dólares, que siempre van a buscar al mismo lugar, que es el campo, y con eso pudieron contener el dólar en la banda. Pero no es una medida de largo alcance, ni tampoco genera ninguna estabilidad en el país. Y es triste, porque si a la baja de retenciones la continuaran para siempre, y con un criterio, eso daría mayor productividad, mayor desarrollo en la Argentina. Y los productores podrían haber salido con esa baja de retenciones a comprar, por ejemplo, maquinaria agrícola; cosa que no va a pasar en la provincia de Santa Fe, pero que hubiera sido una gran oportunidad para nuestra industria".

Mirá tambiénPullaro y Scaglia lanzan en Santa Fe la lista de Provincias Unidas junto a Schiaretti

Scaglia no cuestionó el provecho que puedan haber sacado las exportadoras, ya que "estaban en su derecho". Pero remarcó que "lo que es triste es que las medidas no estén pensadas desde el corazón productivo y desde quien produce todos los días. Porque creo que tenían que llegar al chacarero, al que en este momento está arreglando el tractor, poniendo en condiciones la cosechadora para cuando venga la cosecha del trigo o tratando de preparar la sembradora para la nueva siembra. O muchos de ellos endeudados, tratando de comprar semillas, y que no pudieron llegar al menos este mes a poder hacer una compra sin retenciones".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Edición Impresa
Gisela Scaglia
Santa Fe
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro