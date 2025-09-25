Luego de la reposición

Retenciones: Scaglia cuestionó que no haya una política productiva

La vicegobernadora ironizó sobre la brevedad del "hot sale" del campo, que fue aprovechado por "grandes cerealeras" y no llegó a los productores. Lo tachó de una medida "oportunista", con fines exclusivamente financieros, y que "no genera estabilidad".