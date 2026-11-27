Magistrados y empleados judiciales despidieron este viernes 27 de noviembre a Roberto Falistocco quien el lunes dejará el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe donde asumió el 18 de noviembre de 1991.
En Tribunales de Rosario
Emotiva despedida a Falistocco, ministro saliente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Tras más de tres décadas en la Corte santafesina, el ministro decano recibió muestras de afecto y reconocimiento de sus pares en los tribunales rosarinos.
Con aplausos y homenajes, despidieron a Roberto Falistocco en los tribunales de Rosario.
Con aplausos y homenajes, despidieron a Roberto Falistocco en los tribunales de Rosario.
El ministro decano fue aplaudido cuando llegó en la mañana del viernes a su despacho en los tribunales de Rosario y fue saludado personalmente por gran parte de los magistrados presentes. En tanto, anoche, fue agasajado por el Colegio de Magistrados en esa ciudad del sur junto a Rafael Gutiérrez.
Con aplausos y homenajes, despidieron a Roberto Falistocco en los tribunales de Rosario.
En tanto, el lunes 30 de noviembre, Falistocco será reconocido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
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