La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rindió homenaje a su presidente, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, en reconocimiento a su trayectoria, su destacada labor institucional y su permanente compromiso con la Justicia santafesina.
La Corte Suprema de Santa Fe homenajeó a Rafael Gutiérrez por su trayectoria institucional
Asistieron el presidente electo Daniel Erbetta, el resto de los ministros provinciales, vocales entrerrianos y referentes del ámbito jurídico. Durante el acto también hubo un mensaje de despedida para Roberto Falistocco.
La ceremonia contó con la participación del presidente electo del cuerpo, Dr. Daniel Aníbal Erbetta, junto a los ministros Roberto Héctor Falistocco, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder, Diego Luis Maciel y la ministra Margarita Elsa Zabalza. También participaron los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dres. Germán R. F. Carlomagno y Daniel Carubia, además de magistrados, funcionarios, integrantes del ámbito académico y representantes de diversas instituciones vinculadas al quehacer jurídico.
Durante el acto se destacó la contribución de Gutiérrez al fortalecimiento del Poder Judicial santafesino, reconociéndose una trayectoria marcada por el compromiso con la institucionalidad, la prestación del servicio de justicia y la defensa de los valores republicanos.
En ese marco, la jornada contó con la participación del prestigioso jurista y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rodolfo Luis Vigo, quien brindó la conferencia magistral titulada “Rol del Poder Judicial en el Siglo XXI”.
Durante su exposición, Vigo abordó los desafíos que enfrenta la judicatura en el contexto contemporáneo, la necesidad de preservar la independencia judicial y los procesos de transformación que demanda la administración de justicia frente a los nuevos escenarios sociales e institucionales.
La actividad constituyó además un espacio de reflexión académica y formación continua destinado a magistrados, funcionarios, empleados judiciales, profesionales del derecho y público interesado, reafirmando el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe con la capacitación permanente, la excelencia institucional y el fortalecimiento del servicio de justicia .
A su turno, Gutiérrez expresó su emoción y agradecimiento por las múltiples muestras de afecto, homenajes y reconocimientos recibidos en esta etapa de su trayectoria institucional. Asimismo, manifestó su satisfacción por la tarea desarrollada a lo largo de los años y destacó haber alcanzado los principales objetivos que se había propuesto durante su gestión al frente del máximo tribunal provincial.
En sus palabras, evocó la creación del CCJ junto al Dr. Rodolfo Vigo y reafirmó la importancia de preservar la independencia judicial como uno de los pilares esenciales del sistema republicano, más allá de los gobiernos y coyunturas políticas.
En el tramo final de su mensaje, Gutiérrez dedicó también palabras de reconocimiento al ministro Roberto Héctor Falistocco, quien próximamente concluirá su desempeño en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Destacó su trayectoria, compromiso institucional y el aporte realizado al fortalecimiento del Poder Judicial santafesino a lo largo de los años compartidos en el máximo tribunal provincial.
Casi al final de la jornada, el Dr. Rodolfo Vigo rememoró los años compartidos junto a Gutiérrez en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y destacó su capacidad de conducción, su compromiso y su permanente defensa de la autonomía del Poder Judicial.
Particularmente, resaltó la firmeza con que el homenajeado sostuvo los principios de independencia judicial y división de poderes a lo largo de los distintos períodos políticos e institucionales atravesados por la provincia, así como la responsabilidad con la que desempeñó funciones en uno de los ámbitos de mayor relevancia para la vida democrática.
Asimismo, subrayó que la Corte Suprema constituye un espacio de especial trascendencia institucional y afirmó que Gutiérrez ejerció sus responsabilidades con equilibrio, solvencia y eficacia, contribuyendo al fortalecimiento de la institución y al resguardo de sus valores fundamentales.
El homenaje constituyó asimismo una oportunidad para reconocer una trayectoria estrechamente vinculada al fortalecimiento institucional del Poder Judicial de Santa Fe. Las distintas intervenciones del Dr. Vigo coincidieron en destacar el aporte realizado por Gutiérrez a la defensa de la independencia judicial, la calidad institucional y la construcción de una justicia comprometida con los principios republicanos y el servicio a la ciudadanía.