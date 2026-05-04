El gobierno de Santa Fe activó una etapa clave para avanzar en la transformación de dos de los principales accesos a Rosario. A través del Ministerio de Obras Públicas, se puso en marcha la elaboración de los proyectos ejecutivos para futuras intervenciones sobre las rutas provinciales 18 y 14, corredores que concentran un alto flujo vehicular y presentan problemas estructurales.
Santa Fe avanza con proyectos para ampliar rutas clave de acceso a Rosario
El gobierno santafesino puso en marcha estudios técnicos para definir obras que buscan mejorar la circulación, reducir riesgos y ordenar el tránsito en corredores clave del sur provincial.
Se trata de una instancia técnica previa a la ejecución de obras, que permitirá definir con precisión las soluciones necesarias para mejorar la conectividad. Los estudios contemplarán análisis de tránsito, evaluación de interferencias y diseño de alternativas que optimicen la circulación en zonas críticas.
En ambos casos, el objetivo es dar respuesta a una demanda creciente vinculada al desarrollo productivo y urbano del área metropolitana de Rosario, donde la presión sobre la infraestructura vial se incrementó de manera sostenida en los últimos años.
Ruta 18: un corredor clave con intervención integral
En el caso de la ruta provincial 18, la intervención proyectada apunta al tramo que conecta con Rosario a través de la avenida Ovidio Lagos. Allí se prevé una transformación significativa que incluye la duplicación de calzada en sectores estratégicos y la reorganización de puntos conflictivos.
Uno de los ejes centrales será la construcción de una rotonda en el cruce con la ruta nacional A012, considerado un punto crítico por su nivel de siniestralidad. Además, se proyecta extender la doble calzada hasta el ingreso a Rosario, incorporando mejoras en los semáforos de la zona de Alvear.
El plan también contempla la ejecución de una colectora hasta Villa Amelia, con el objetivo de ordenar el tránsito local y reducir la interferencia con los vehículos de paso, especialmente aquellos vinculados al transporte de cargas.
La Dirección Provincial de Vialidad ya avanzó con la apertura de sobres para contratar a la consultora que estará a cargo del proyecto ejecutivo. El presupuesto oficial destinado a esta etapa asciende a 158 millones de pesos y el plazo estimado de trabajo es de aproximadamente 150 días.
Ruta 14: otro frente para descomprimir el ingreso
En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en un segundo proyecto sobre la ruta provincial 14, otro acceso clave al área rosarina. Este corredor conecta con la ruta nacional 33 y vincula localidades como Soldini y Pérez, con un tránsito intenso y sostenido.
La intervención se focalizará en el tramo comprendido entre Soldini y la avenida Las Palmeras, en el límite oeste de Rosario. Allí se buscará ampliar la capacidad de la vía y mejorar las condiciones de seguridad en una calzada que presenta deterioro y limitaciones estructurales.
Ambas iniciativas forman parte de una estrategia integral para modernizar los accesos a Rosario. El objetivo no solo es agilizar el tránsito, sino también reducir la siniestralidad y acompañar el crecimiento productivo de la región.
Desde el Gobierno provincial remarcan que estos proyectos representan el paso previo indispensable para avanzar hacia las obras, en un proceso que combina planificación técnica, inversión pública y articulación territorial.