Programa provincial

Santa Fe compensó a más de 6.300 jubilados para que reduzcan su gasto en remedios

La iniciativa se ejecuta mediante el Iapos y la Caja de Jubilaciones. El plan garantiza automáticamente que ningún jubilado supere ese porcentaje de gasto. Hasta el momentose destinaron más de $680 millones para financiar el mecanismo de cobertura.