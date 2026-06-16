El Gobierno de Santa Fe avanza con una importante obra de infraestructura en el Hospital Mira y López de la ciudad capital, destinada a renovar integralmente el sistema eléctrico de la institución.
Reacondicionan el sistema eléctrico del hospital Mira y López
Los trabajos incluyen la reestructuración integral del sistema eléctrico que abastece salas de internación, consultorios externos y dispositivos comunitarios.
La intervención, que demanda una inversión de 120 millones de pesos entre materiales y mano de obra, permitirá mejorar la seguridad, estabilidad y capacidad de abastecimiento en distintos sectores del establecimiento.
Los trabajos abarcan las salas de internación, los consultorios externos y el edificio donde funcionan dispositivos comunitarios como Emilianas, la Ludoteca, El Faro, Radio en la Mira y el taller de cerámica, espacios que desarrollan actividades con niños, adolescentes y personas adultas usuarias del hospital.
El director provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro, señaló que la puesta en valor de los edificios es una prioridad de la política sanitaria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio.
En ese sentido, explicó que el Mira y López integra, junto con el Hospital Agudo Ávila y la Colonia de Oliveros, el grupo de instituciones que originariamente fueron instituciones de salud mental y que requerían intervenciones profundas para acompañar los procesos de transformación que llevan adelante sus equipos.
“Estas obras permiten mejorar las condiciones edilicias y generar espacios acordes a las nuevas estrategias de atención y el abordaje comunitario de la salud mental que se desarrollan en toda la provincia”, sostuvo.
Vaccaro agregó que este proceso incluye otras acciones complementarias, como el inicio de las obras de refacción de la cocina del ex Hospital Iturraspe, donde funcionará la cooperativa de trabajo Emilianas, integrada por usuarios del Hospital Mira y López.
Una respuesta a problemas históricos
Por su parte, la directora del hospital, Mariela Aita, recordó que la institución fue creada en 1943 y que, desde entonces, las intervenciones realizadas habían sido mayormente parciales. “Se resolvieron distintos problemas edilicios a lo largo del tiempo, pero esta es la primera obra de este alcance destinada a dar respuesta a una dificultad histórica vinculada al sistema eléctrico”, destacó.
La directora explicó que la reestructuración contempla una instalación completamente subterránea, reemplazando el tendido aéreo existente para brindar mayores niveles de seguridad y ampliar la capacidad operativa. Además, indicó que la obra cuenta con el seguimiento permanente del personal de Mantenimiento y Electricidad del propio hospital.
Aita también destacó otras mejoras que se ejecutan en paralelo, entre ellas la impermeabilización del Centro de Día María Radaelli, único dispositivo público de la ciudad de Santa Fe destinado a jóvenes con discapacidad profunda. Finalizada esa etapa, los trabajos continuarán en el interior de las salas del sector.
Asimismo, recordó que durante 2025 se incorporaron computadoras, equipos de calefacción y aire acondicionado en consultorios externos, se renovó la climatización en la sala de internación para personas adultas y se realizaron tareas de impermeabilización, pintura y reparación de cielorrasos en el edificio de los dispositivos comunitarios.
Más seguridad, capacidad y conectividad
El encargado de Electricidad del hospital, Juan Frischer, explicó que la nueva instalación permitirá brindar mayor estabilidad y seguridad al servicio eléctrico, además de ampliar la capacidad disponible para distintos sectores estratégicos del establecimiento.
“También planificamos la extensión de la infraestructura necesaria para la fibra óptica, acompañando el proceso de digitalización de la atención sanitaria que impulsa la provincia”, indicó. Y agregó que “hace 13 años que trabajo en el hospital y hacía mucho tiempo que no veíamos una obra de estas características”.
En la misma línea, el jefe de Mantenimiento, Fernando Spreafico, valoró el alcance de las intervenciones en marcha. “Hace 32 años que trabajo en esta institución y durante mucho tiempo nos ocupamos principalmente de resolver urgencias. Hoy estamos concretando obras importantes que van a mejorar tanto la calidad de atención como las condiciones de trabajo de todos los servicios”, afirmó.