Gobierno Provincial

Santa Fe ratificó su respaldo a las universidades públicas y fortalece el financiamiento científico

A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Provincia de Santa Fe cofinancia proyectos de investigación junto a UNL, UNR, UNRaf y UTN. El ministro Gustavo Puccini remarcó: “Creemos en la ciencia como política de Estado para potenciar nuestro entramado productivo; somos hijos de la educación pública y la defendemos con hechos y recursos”.