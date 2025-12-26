Pedido de informes sobre el circuito de ingreso a puertos
Piden precisiones técnicas sobre los planes del gobierno provincial para mejorar los caminos del transporte de cargas que, buena medida, corresponden a la jurisdicción del gobierno nacional. Inquietud por el rol previsto para las municipalidades.
La Provincia tiene un plan para mejorar los ingresos sobre el que la Cámara de Senadores pide más precisiones. Crédito: Archivo El Litoral.
En su última sesión del año, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes que requiere del Poder Ejecutivo Provincial "información clara, precisa y oficial" sobre el "Circuito de Ingreso a Puertos". El texto fue presentado por el senador Armando Traferri (San Lorenzo-PJ) y refiere al anuncio que días atrás llevaron a cabo funcionarios provinciales en la Bolsa de Comercio de Rosario.
La Cámara alta, como es habitual en los requerimientos de información, aprobó por unanimidad la minuta que habla del proyecto para ordenar el tránsito pesado hacia los puertos ubicados a la vera del río Paraná, "en el tramo comprendido entre Timbúes y Arroyo Seco, mediante la concesión de rutas y la implementación de un sistema de peaje".
Las ocho preguntas formuladas a la Casa Gris procuran conocer "los alcances reales de la iniciativa en cuanto al aspecto financiero lo que genera una lógica y fundada preocupación en las comunidades directamente afectadas".
El autor del pedido sostiene que "el Cordón Industrial soporta desde hace décadas el impacto del tránsito de miles de camiones que atraviesan sus zonas urbanas y rurales, con consecuencias visibles en la infraestructura vial, en la seguridad, en el ambiente y, fundamentalmente, en la calidad de vida de los vecinos. Esta realidad ha sido afrontada principalmente por los propios municipios y comunas, que han debido invertir recursos propios para mitigar los efectos de una problemática que en algunos casos excede sus competencias", señala.
Destaca que "preocupa especialmente la posibilidad de que el proyecto de Circuito de Ingreso a Puertos implique, directa o indirectamente, la afectación de recursos genuinos de los gobiernos locales, como son las tasas portuarias que los municipios perciben en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Dichos recursos no solo son legítimos, sino que resultan indispensables para sostener servicios esenciales y obras públicas en comunidades que ya soportan una carga desproporcionada producto de la actividad portuaria".
Agrega que "el Estado Provincial no puede ni debe avanzar en soluciones para rutas provinciales o nacionales trasladando el costo a los municipios y comunas. Por el contrario, corresponde que la Provincia procure mecanismos de financiamiento propios, equitativos y sostenibles, sin poner en riesgo la autonomía financiera de los gobiernos locales ni comprometer recursos que pertenecen a las comunidades".
Diferencia
En los fundamentos, Traferri expresa que es "justo reconocer que al menos para el Gobierno Provincial, esta problemática no resulta ajena, a diferencia de la evidente indiferencia del Estado Nacional, cuyos máximos responsables, comenzando por el propio presidente y sus funcionarios, se han desligado abiertamente de sus responsabilidades en materia de obras viales, siendo precisamente este nivel del Estado el que mayores ingresos percibe como consecuencia de las exportaciones y de las demás actividades económicas que se desarrollan en nuestra región".
Traferri, (PJ) advierte que se requiere el consenso de las municipalidades involucradas en las posibles intervenciones, obras y cambios de circuitos y eventuales concesiones. Crédito: Archivo El Litoral.
Pide que se avance con "instancias reales de participación y consulta con los intendentes, presidentes comunales, sectores productivos, transportistas y demás actores involucrados, ya que cualquier política pública de esta magnitud debe construirse con diálogo, consenso y respeto por el territorio".
Advierte que en general "los caminos municipales se encuentran en buen estado, siendo las rutas provinciales y nacionales las que presentan un deterioro significativo y requieren inversiones urgentes y sostenidas". En consecuencia, "resulta indispensable esclarecer qué tramos viales serán alcanzados por el Circuito a Puertos, bajo qué modalidad se concesionarán y cuáles serán las responsabilidades del Estado Provincial".
En detalle
El pedido de informes pide: 1) Detalles generales del proyecto denominado "Circuito de Ingreso a Puertos (CIP)", objetivos específicos, alcances territoriales y fundamentos técnicos, económicos y logísticos; 2) Precisiones sobre rutas provinciales y nacionales comprendidas, tramos afectados, localidades involucradas y eventuales modificaciones a la circulación actual; 3) Modalidad de concesión prevista, plazos, condiciones contractuales, criterios de selección de concesionarios y organismos de control intervinientes; y 4) Información detallada sobre peajes, "indicando si existe la intención de modificar, alterar y/o restringir, de cualquier modo, el cobro de las Tasas Portuarias que perciben los municipios en pleno ejercicio de sus facultades, con la consecuente afectación de recursos genuinos de los gobiernos locales".
Del mismo modo: 5) Mecanismos previstos para la participación y consulta de municipios, comunas, sectores productivos, transportistas y actores involucrados directa o indirectamente en el funcionamiento del circuito; 6) Cronograma estimado del proyecto, etapas y plazos de ejecución de las obras; 7) Fuentes de financiamiento; y 8) "Toda otra información relevante que permita a este Cuerpo contar con un conocimiento acabado del proyecto y de sus eventuales impactos en la región".