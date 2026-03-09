Reorganización

Designaron a Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento del ex secretario de Justicia Sebastián Amerio al frente de la Procuración del Tesoro. El organismo tiene a su cargo la defensa jurídica del Estado y la asesoría legal del Poder Ejecutivo en asuntos estratégicos.