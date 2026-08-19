El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para analizar la evolución de los salarios mínimos de las trabajadoras del sector. El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto a las 14, mediante una plataforma virtual, y podría abrir una nueva instancia de discusión sobre los ingresos del personal que realiza tareas en viviendas particulares.
El Gobierno convocó a una reunión para revisar los salarios de las empleadas domésticas
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá este viernes 21 de agosto para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del sector. La última actualización salarial se aplicó en julio.
La convocatoria fue formalizada a través de la resolución 5/2026, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Soledad Moreno, presidenta alterna de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El organismo funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.
El objetivo establecido para la reunión es analizar la evolución de las remuneraciones mínimas correspondientes a los trabajadores incluidos en el régimen especial establecido por la Ley 26.844, que regula la actividad del personal de casas particulares en todo el país.
Cuándo será la reunión y qué se analizará
La reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares está prevista para el viernes 21 de agosto a las 14 y se desarrollará de manera virtual. El encuentro tendrá carácter de sesión plenaria ordinaria y reunirá a los distintos sectores que integran el organismo.
La CNTCP es el ámbito establecido por la legislación para regular las condiciones laborales específicas de quienes trabajan en casas particulares. Entre sus principales atribuciones se encuentra la fijación de las remuneraciones mínimas y la discusión de posibles recomposiciones salariales.
La comisión está integrada por representantes de los trabajadores y de los empleadores, además de representantes del Estado. Por ese motivo, cualquier modificación de los valores mínimos del sector debe canalizarse a través de este organismo.
La convocatoria se produce después de que en julio se aplicara el último tramo del esquema de aumentos acordado durante el año. En abril se había establecido una suba del 1,8% respecto de los valores de marzo; en mayo se sumó un incremento del 1,6%; en junio otro del 1,5%; y en julio se aplicó una actualización del 1,4%. Cada porcentaje se calculó sobre los valores que ya habían sido actualizados en el período anterior.
Además, desde julio comenzó a incorporarse al salario básico el 50% restante de una suma que había sido otorgada con carácter no remunerativo en marzo. El mecanismo formó parte del esquema definido para actualizar los ingresos del personal de casas particulares.
Por el momento, la convocatoria oficial no establece un porcentaje de aumento ni anticipa cuál será el resultado de la reunión. El objetivo formal es evaluar la evolución de las remuneraciones mínimas, por lo que cualquier eventual modificación deberá surgir del intercambio entre los integrantes de la comisión.
Cuánto cobran actualmente las trabajadoras de casas particulares
Mientras se espera la nueva reunión, los valores vigentes durante agosto se mantienen de acuerdo con la última actualización aplicada en julio.
Para las trabajadoras que cumplen tareas de supervisión, el salario mínimo es de $4.438,77 por hora con retiro y de $4.829,13 sin retiro. En la modalidad mensual, los valores ascienden a $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.
En el caso del personal que realiza tareas específicas, como aquellas que requieren una formación o conocimientos particulares, el valor de referencia es de $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Los salarios mensuales son de $517.006,43 y $571.426,17, respectivamente.
Para los caseros, la escala establece $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. En tanto, quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas cobran $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. En la modalidad mensual, los valores son de $505.302,76 y $558.972,92.
Para la categoría de tareas generales, una de las más habituales dentro del régimen, el mínimo vigente es de $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. Para quienes trabajan bajo la modalidad mensual, los valores son de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.
La forma de calcular el salario también depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran tomando como referencia el salario mensual correspondiente a su categoría, de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, cuando la prestación es inferior a 24 horas semanales, se utiliza el valor establecido por hora.
A estos montos pueden sumarse adicionales contemplados por la normativa. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado en la relación laboral. También existe un adicional por zona desfavorable, que alcanza el 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría.
De esta manera, la reunión convocada para este viernes será una nueva instancia para revisar la situación salarial del personal de casas particulares. El resultado del encuentro permitirá determinar si los valores vigentes tendrán una nueva actualización y, en ese caso, desde cuándo y bajo qué condiciones se aplicaría.
Por ahora, los montos correspondientes a agosto continúan siendo los establecidos tras el último tramo de aumento aplicado en julio.