Timbúes fue habilitada para emitir la Licencia Nacional de Conducir: qué cambia y a quiénes beneficia

La comuna de Timbúes dio un paso clave en materia de seguridad vial y servicios al conductor.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) certificó y homologó su Centro de Emisión de Licencias de Conducir como CEL Tipo A (avanzado), lo que la habilita oficialmente a emitir la Licencia Nacional de Conducir.
La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, representa una mejora significativa para vecinos y trabajadores de la región, que podrán realizar el trámite sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
La certificación del Centro de Emisión de Licencias de Timbúes se formalizó a través de la Disposición 326/2025 de la ANSV, firmada por su director ejecutivo, Francisco Díaz Vega. Con esta resolución, la comuna quedó habilitada para emitir licencias nacionales bajo los estándares unificados que rigen en todo el país.
La medida se enmarca en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en la Ley N° 26.363, que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial como organismo responsable de coordinar y supervisar el sistema de licencias de conducir en Argentina.
Estas normas establecen criterios comunes en cuanto a formato, seguridad, evaluación y antecedentes de los conductores, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.
En el caso de Santa Fe, la provincia adhirió a estas leyes nacionales a través de la Ley Provincial N° 13.133, que regula todo lo vinculado al tránsito y la seguridad vial en el territorio santafesino.
A partir de esa adhesión, se firmaron convenios entre la ANSV y el gobierno provincial para implementar la Licencia Nacional de Conducir y certificar los centros emisores en cada jurisdicción.
La habilitación de Timbúes es resultado de ese proceso de articulación institucional y del cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos e informáticos exigidos por la normativa vigente.
Uno de los puntos más relevantes de la homologación como CEL Tipo A es que el centro de Timbúes no solo podrá emitir licencias particulares, sino también licencias profesionales de alcance interjurisdiccional, correspondientes a las clases C, D y E.
Estas habilitan para el transporte de carga y de pasajeros entre distintas provincias, un aspecto clave en una zona con fuerte actividad portuaria, industrial y logística.
Esta posibilidad surge del Convenio Específico de Delegación de Facultades, firmado el 21 de abril de 2025 entre la ANSV y la provincia de Santa Fe, mediante el cual se delegó en la jurisdicción provincial la facultad de otorgar este tipo de licencias, siempre bajo control y auditoría del organismo nacional.
Para los conductores profesionales de la región, la habilitación del centro local implica una mejora concreta en el acceso al trámite, ya que reduce tiempos, costos y traslados, además de agilizar la renovación y obtención de nuevas licencias.
Desde la ANSV destacaron que el centro cumple con todos los procedimientos establecidos para la toma de exámenes teóricos y prácticos, la verificación de antecedentes de tránsito y la emisión segura del documento, garantizando estándares homogéneos en todo el país.
Además, distintas áreas técnicas del organismo nacional —entre ellas las direcciones de Licencias de Conducir, Antecedentes de Tránsito, Informática y Administración— intervinieron en el proceso de evaluación y validación del centro, lo que refuerza la transparencia y confiabilidad del sistema.