Seguridad vial

Timbúes fue habilitada para emitir la Licencia Nacional de Conducir: qué cambia y a quiénes beneficia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial certificó y homologó el Centro de Emisión de Licencias de la comuna como CEL Tipo A, lo que permitirá otorgar licencias nacionales, incluso para transporte interjurisdiccional de carga y pasajeros.