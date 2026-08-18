El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina tendrán, en la tarde de este martes en Casa de Gobierno, la primera reunión organizativa conjunta para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre y aun no terminó de definir su cronograma de actividades.
Gobierno e Iglesia se reúnen para preparar la visita del papa León XIV
Karina Milei encabezará el encuentro, en el que estará el arzobispo García Cuerva. La coordinación con la Ciudad y los gobiernos de Kicillof y Llaryora. La agenda no será solo pastoral y habrá reunión con el Presidente. Proyecto para declarar tres días no laborables.
En rigor, el trabajo conjunto entre la Iglesia y el Gobierno para coordinar la visita del Papa se viene desarrollando desde hace dos meses, con una activa participación del canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Pablo Caulo, quien ha viajado al Vaticano en las últimas semanas.
Pero ahora, a casi tres meses de la llegada del Pontífice, se sumarán otros miembros del gabinete y estará la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei También habrá funcionarios del área de seguridad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por parte de la Iglesia participarán de la reunión miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
Los tres miembros de la Iglesia integran la comisión nacional constituida para trabajar, junto a otros equipos, en la preparación y organización de la visita del Papa a la Argentina, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, el secretario general Raúl Pizarro, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Alejandro Musolino.
En el encuentro se abordará desde el recibimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen los cortes de calle en los puntos donde pasará la caravana.
La reunión de esta tarde operará a la vez como caja de resonancia de las fuertes discrepancias de miembros del Episcopado con el oficialismo en lo que hace a la realidad económica y social.
Sin ir más lejos, hace apenas diez días que, ante una multitud reunida frente al santuario de San Cayetano, García Cuerva dijo que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió ser “empáticos con los más necesitados”.
Itinerario en definición
El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires -con una parada prevista en la Basílica de Luján- y la provincia de Córdoba.
Las autoridades nacionales ya adelantaron que, al tratarse de una visita oficial, el Papa tendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei, aunque no se descarta que además tenga encuentros con otras figuras importantes del Estado.
El día que se conoció la confirmación de la visita, el presidente Javier Milei lo escribió en su cuenta oficial de X. "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la visita apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país", posteó.
En tanto, Cancillería remarcó que el operativo logístico y de seguridad requerirá un trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y las autoridades bonaerenses del gobierno de Axel Kicillof, como así también de la provincia de Córdoba, también gobernada por un dirigente de otro espacio político, Martín Llaryora.
En tal sentido, el canciller Pablo Quirno confirmó que “la coordinación con las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad se dan todos los días. Hay comandos coordinados con todas las provincias y esto no va a ser la excepción".
Y advirtió que "es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros”.
No solo pastoral
En su gira regional el Sumo Pontífice también irá a Uruguay y Perú. Será la primera vez en casi 40 años que un Papa pise suelo argentino luego de la llegada de Juan Pablo II en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Anteriormente ya había estado en 1982 como una señal del proceso de paz que involucró a Argentina y Chile tras el conflicto de límites en el Canal de Beagle.
Cabe recordar que durante su papado que se extendió por 12 años, Francisco I (el argentino Jorge Bergoglio) decidió no incluir a su país de origen como uno de los lugares a visitar.
En el caso de León XIV, todavía no están del todo definidas las actividades que cumplirá en Argentina. Se estima que no solo intervendrá en actos religiosos.
Los movimientos sociales nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) ya le enviaron una carta al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede para que la máxima autoridad de la Iglesia Católica tenga otra visión de la realidad de nuestro país y transite por un barrio popular o un centro de reciclado.
Al mismo tiempo una serie de iniciativas también se pusieron en marcha como la creación del himno oficial para recibir a Robert Francis Prevost, que fue lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina. Entre el sábado 22 y el domingo 23, además, se hará una Colecta Nacional durante las misas en iglesias de todo el país para solventar gastos de la gira del Sumo Pontífice.
En el Congreso
Desde el Congreso de la Nación, en tanto, y junto a una docena de proyectos declarando el beneplácito por la visita, surgió la iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Jorge Taiana, para que los días de la visita papal sean declarados como "días no laborables", a efectos de que la población pueda participar de esas actividades.
El proyecto solicita que el Gobierno adopte la decisión dentro de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley 27.399 de Feriados Nacionales, a partir de lo que los autores consideran la trascendencia histórica, espiritual e institucional de la visita.
A la vez, se puso en marcha el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede, que estará presidido por el oficialista Santiago Santurio, ferviente militante católico y parte de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo". En tanto, el vicepresidente será el jefe del bloque Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega.
También lo integrarán Bárbara Andreussi y Nicolás Mayoraz, por La Libertad Avanza; Sergio Casas, Gabriela Estévez, Luciana Potenza, Vanesa Siley y Luana Volnovich, por Unión por la Patria; Antonela Giamperi, del Pro; Diógenes González, de la UCR; Jorge "Loma" Ávila, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba y Elia Fernández, de Independencia.