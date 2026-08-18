Qué se sabe hasta ahora

Gobierno e Iglesia se reúnen para preparar la visita del papa León XIV

Karina Milei encabezará el encuentro, en el que estará el arzobispo García Cuerva. La coordinación con la Ciudad y los gobiernos de Kicillof y Llaryora. La agenda no será solo pastoral y habrá reunión con el Presidente. Proyecto para declarar tres días no laborables.