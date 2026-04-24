El programa "Volver al Trabajo" debía cerrarse a partir de este mes y sería reemplazado por “Formando Capital Humano”. Pero una cautelar puso en suspenso la medida de la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Una cautelar sobre un programa social abrió otro frente entre la Justicia y el Gobierno
El fallo judicial obliga a Capital Humano a restituir el plan. La cartera dirigida por Sandra Pettovello adelantó que lo apelará, alegando que los fondos iban a ser destinados a distintos programas de formación de oficios y de educación primaria.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que cumplirá la orden judicial que obliga a mantener vigente el programa Volver al Trabajo, pero al mismo tiempo avanzará con una apelación para intentar revertirla.
La resolución, dictada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar contra la eliminación del programa y congeló la reconversión que el gobierno diseñó para sustituir la asistencia mensual por un esquema de formación.
En los hechos, la nueva iniciativa para personas desocupadas ya fue oficializada mediante la Resolución 295/2026, donde detalla que canaliza la transferencia mensual a través de vouchers de capacitación laboral.
Como argumento, el Gobierno sostiene lo mismo que sobre la Ley de Discapacidad, Financiamiento Universitario y la entrega alimentaria a comedores: consecuencias sobre la gestión y la planificación presupuestaria.
El fallo que obliga a sostener el programa
La resolución judicial obliga al Ejecutivo a conservar, por el momento, el programa en su formato actual. Eso significa mantener un esquema de transferencias que alcanza a más de 900 mil beneficiarios, con un ingreso mensual de $78.000, mientras se discute la cuestión de fondo.
En Santa Fe unas 4.500 personas percibían la ayuda social del programa, según organizaciones sociales, integrado por trabajadores de comedores, cooperativas y espacios de cuidado a nivel local.
Capital Humano sostiene que no está frente a un derecho permanente, sino ante un esquema transitorio cuyo vencimiento ya estaba previsto desde el origen. “El Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”, remarcó en un comunicado.
La cartera había informado que el programa se pagaría por última vez en marzo y que luego quienes integraban ese universo podrían inscribirse en el nuevo sistema de formación. Por ahora, si bien podrá pelear el tema en tribunales, no podrá desactivar de inmediato la iniciativa que ya había decidido cerrar.
En el comunicado, el Ministerio no se limitó a cuestionar la cautelar. También enumeró los costos de sostener Volver al Trabajo tal como está: “en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Nuevo plan que quedó frenado
La herramienta diseñada para ocupar ese lugar se llama “Formando Capital Humano”. Según la información oficial, el programa fue lanzado para personas desocupadas con dificultades para insertarse en el mercado formal y apunta a mejorar sus oportunidades de empleo a partir de la formación. Uno de sus ejes centrales es la implementación de vouchers, para que los beneficiarios puedan elegir la capacitación que mejor se adapte a sus necesidades y gestionar su participación de manera directa.
En esta primera etapa, el portal del programa también iba a reunir contenidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación; y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organizados según el ciclo de vida y el eje temático de formación. La arquitectura del rediseño ya estaba armada. Lo que la cautelar alteró fue el momento político y administrativo para ponerlo a rodar.
El Ministerio sostuvo que “efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”.
En el Gobierno interpretan el fallo como una interferencia en la definición de la política pública. La cautelar, sostienen, obliga a conservar fondos en un esquema de asistencia basado en transferencias directas, en lugar de permitir su redireccionamiento hacia programas de formación laboral y hacia la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.
Sobre el cierre del programa, Pettovello había insistido en que “técnicamente, los planes sociales no existen” y había diferenciado entre prestaciones de la seguridad social, como la AUH o las jubilaciones, y programas sociales con objetivos, condiciones y evaluación de resultados. “Si no funcionan, se modifican o se cierran”, había dicho anticipando el criterio que luego buscó aplicar sobre Volver al Trabajo.