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Una cautelar sobre un programa social abrió otro frente entre la Justicia y el Gobierno

El fallo judicial obliga a Capital Humano a restituir el plan. La cartera dirigida por Sandra Pettovello adelantó que lo apelará, alegando que los fondos iban a ser destinados a distintos programas de formación de oficios y de educación primaria.