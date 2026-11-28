El sector agroexportador argentino podría aportar US$ 39.298 millones en divisas durante 2027, de acuerdo con las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De concretarse este escenario, sería el segundo registro más elevado de la serie histórica, únicamente por detrás de 2022, cuando la liquidación alcanzó los US$ 44.175 millones.
La liquidación de divisas del agro sería la segunda más alta de la historia en 2027
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que las seis principales cadenas agroexportadoras podrían generar ingresos por US$ 39.298 millones durante 2027. Aunque las cotizaciones internacionales muestran una corrección a la baja, el crecimiento de los volúmenes exportables de trigo, maíz y soja permitiría sostener un nivel de liquidación que solo sería superado por el registrado en 2022.
La estimación contempla el desempeño de los seis principales complejos agroexportadores: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. Si bien el cálculo actual se ubica levemente por debajo de los casi US$ 40.000 millones previstos en septiembre, el volumen proyectado de exportaciones permitiría compensar buena parte del retroceso de los precios internacionales.
En los últimos dos meses, las cotizaciones de referencia en el mercado de Chicago registraron bajas. Sin embargo, la revisión al alza de las estimaciones de exportación de trigo, maíz y soja modificó parcialmente el escenario. De esta manera, una mayor disponibilidad de mercadería para los mercados externos podría sostener un importante flujo de divisas durante el próximo año.
Como referencia, la proyección del precio promedio de exportación de granos y derivados argentinos para 2027 pasó de US$ 362 a US$ 342 por tonelada, lo que representa una reducción del 6% respecto de los cálculos anteriores. Aun así, el valor promedio esperado se mantiene US$ 11 por tonelada por encima del estimado para 2026.
Las perspectivas de precios muestran una tendencia a la estabilización en torno a los US$ 340 y US$ 350 por tonelada. Se trata de valores inferiores a los máximos alcanzados durante 2022 y 2023, aunque superiores a los registrados en 2025. De todos modos, la evolución dependerá de factores que pueden introducir volatilidad, entre ellos las tensiones geopolíticas y las posibles interrupciones en las cadenas internacionales de suministro.
El antecedente de 2022 presenta características particulares. En aquel momento, los precios internacionales alcanzaron niveles extraordinarios tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el primer Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja, generó un adelanto de operaciones de liquidación que contribuyó a elevar el registro anual.
El segundo trimestre concentraría el mayor ingreso de dólares
La estacionalidad de las exportaciones agrícolas volvería a marcar el ritmo de ingreso de divisas durante 2027. Según las estimaciones de la BCR, el primer semestre concentraría la mayor parte de la liquidación, con un fuerte protagonismo del segundo trimestre.
Entre enero y marzo se proyecta un ingreso de US$ 7.331 millones, mientras que entre abril y junio se sumarían otros US$ 13.036 millones. Este último período representaría aproximadamente el 33% del total anual y se ubicaría un 34% por encima del promedio registrado durante los últimos cinco años para esos mismos meses.
El desempeño del primer trimestre estaría impulsado principalmente por las exportaciones de trigo, en un contexto de perspectivas productivas favorables y mayores existencias iniciales disponibles para comercializar.
A partir de marzo, el ingreso de la nueva cosecha de maíz y soja comenzaría a ganar protagonismo. En particular, la mayor participación del maíz temprano en la superficie sembrada permitiría anticipar la disponibilidad de cereal para exportación, fortaleciendo los embarques durante marzo y abril.
Para el tercer trimestre de 2027, la BCR proyecta una liquidación de US$ 10.979 millones, un volumen en línea con los promedios recientes. En tanto, entre octubre y diciembre se estiman otros US$ 7.952 millones, una cifra que se ubicaría un 40% por encima del promedio de los últimos cinco años, aunque por debajo del nivel excepcional previsto para el cierre de 2026.
El cierre de 2026 también marcaría un registro destacado
Las perspectivas para el próximo año se apoyan en un 2026 que también muestra un desempeño significativo en materia de ingreso de divisas. La última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario ubica la liquidación anual del sector agroexportador en US$ 36.989 millones, unos US$ 383 millones por encima de la proyección realizada en septiembre.
Hasta octubre, el ingreso acumulado habría alcanzado los US$ 30.400 millones. Para el último bimestre del año, en tanto, se proyectan otros US$ 6.870 millones, un volumen récord para ese período.
De acuerdo con las estimaciones, noviembre superaría los US$ 3.000 millones, mientras que diciembre podría aportar alrededor de US$ 3.850 millones, impulsado por el comienzo de la campaña de comercialización de trigo.
La BCR aclara que las proyecciones no representan necesariamente el valor de las exportaciones efectivamente embarcadas en cada período. La liquidación de divisas también está condicionada por los mecanismos de cobros anticipados, prefinanciaciones y otros instrumentos financieros utilizados por las empresas exportadoras.
En términos generales, las compañías aseguran la compra de granos a medida que comprometen ventas al exterior. Esto significa que una parte de las divisas puede ingresar y liquidarse antes de que la mercadería sea embarcada y el importador concrete el pago. Por esa razón, el flujo mensual de dólares también responde a la dinámica comercial y financiera de cada cadena.
Las estimaciones contemplan, además, la estacionalidad propia de cada cultivo y sus derivados, así como las condiciones del mercado internacional. Bajo este escenario, el crecimiento de los volúmenes exportables aparece como el principal factor que permitiría sostener en 2027 un aporte de divisas cercano a los US$ 40.000 millones.