Poyecta un ingreso de casi US$ 40.000 millones

La liquidación de divisas del agro sería la segunda más alta de la historia en 2027

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que las seis principales cadenas agroexportadoras podrían generar ingresos por US$ 39.298 millones durante 2027. Aunque las cotizaciones internacionales muestran una corrección a la baja, el crecimiento de los volúmenes exportables de trigo, maíz y soja permitiría sostener un nivel de liquidación que solo sería superado por el registrado en 2022.