La harina de soja argentina atraviesa un período de mayor demanda internacional, una tendencia que comienza a reflejarse en los precios de exportación. Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el producto nacional se negoció a mitad de semana en torno a los US$ 412,6 por tonelada FOB, unos US$ 25 por encima de la cotización brasileña.
Trigo récord y harina de soja en alza: las oportunidades del agro argentino en los mercados externos
La mayor demanda internacional y la próxima entrada en vigencia del reglamento europeo contra la deforestación impulsan las primas del producto argentino. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la brecha con Brasil alcanzó su nivel más alto en cuatro años. Además, la campaña triguera 2026/27 proyecta una cosecha récord de 24,7 millones de toneladas y registra un fuerte crecimiento de las ventas al exterior.
La diferencia representa una prima superior al 7,2% en el promedio de noviembre, el registro mensual más elevado de los últimos cuatro años. El cambio resulta significativo porque entre junio y agosto la harina argentina todavía cotizaba con descuento frente a la brasileña, mientras que la relación comenzó a revertirse a partir de septiembre.
El comportamiento está relacionado con el crecimiento de la demanda externa. Durante octubre, las exportaciones del complejo sojero aumentaron un 14% respecto del mes anterior, impulsadas principalmente por los embarques de harina. Para noviembre, las proyecciones de embarques y los buques anunciados anticipan despachos superiores a los 2,6 millones de toneladas, el segundo volumen más alto registrado para ese mes.
Uno de los aspectos más destacados es el crecimiento de las compras europeas. Durante las últimas cinco semanas, los embarques de harina de soja argentina con destino a la Unión Europea promediaron unas 640.000 toneladas, el mayor volumen para ese período en los últimos seis años. El bloque explicó más de la mitad de los destinos informados, frente al 40% registrado en igual período de 2025.
Este escenario está vinculado con las dificultades de abastecimiento europeo, la menor producción de soja, maíz y forrajes por la sequía y las restricciones sobre los embarques ucranianos debido al conflicto en el Mar Negro.
A esto se suma la próxima aplicación del Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación (EUDR), prevista para el 30 de diciembre. La normativa exige que productos como la soja y sus derivados no provengan de tierras deforestadas después de diciembre de 2020 y obliga a demostrar su trazabilidad.
En este contexto, Argentina aparece bien posicionada frente a Brasil, donde las mayores dificultades de adecuación se concentran en regiones de expansión agrícola reciente, como el Cerrado. La BCR señala que la oportunidad podría permitirle al país recuperar participación en el mercado europeo, donde actualmente representa el 26% de las importaciones de harina de soja, frente al 57% de Brasil.
La harina recupera protagonismo en el mercado internacional de soja
La firmeza de la demanda de harina también se refleja en el mercado de Chicago, donde cambió la composición del valor industrial del poroto. A mitad de semana, la soja cotizó a US$ 456,8 por tonelada, mientras que el contrato de harina con vencimiento en enero pasó de US$ 332,3 a US$ 358,1 entre el 19 y el 25 de noviembre.
Entre los factores que sostienen las cotizaciones aparecen las compras chinas de soja estadounidense, que superaron los 17 millones de toneladas para la campaña 2026/27 al 13 de noviembre, equivalentes al 68% del compromiso anual de 25 millones de toneladas asumido por China.
Sin embargo, el impulso más reciente provino de la harina, en un contexto de demoras en la cosecha estadounidense y una demanda externa sostenida. También incidió la expansión de la capacidad de procesamiento de las plantas y el crecimiento de la demanda de aceites vegetales para biocombustibles.
En contrapartida, el aceite de soja acumula una caída del 26% desde los máximos de junio y se ubica actualmente en torno a los US$ 1.280 por tonelada.
Esta evolución modificó la participación de los subproductos en el valor industrial del poroto. De acuerdo con el informe, la harina aporta actualmente US$ 283,8 por tonelada de soja procesada, mientras que el aceite representa US$ 249,7. De esta manera, la harina explica el 53,2% del valor conjunto de los subproductos, el porcentaje más alto del año.
El trigo 2026/27 apunta a una cosecha récord y acelera las exportaciones
El mercado triguero argentino también muestra un escenario favorable. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estimó la producción de la campaña 2026/27 en 24,7 millones de toneladas, por encima de los 24,3 millones proyectados por la Bolsa de Comercio de Rosario y el mayor volumen entre las estimaciones de los principales organismos relevados.
La proyección oficial contempla una superficie sembrada de 6,92 millones de hectáreas y un rendimiento promedio nacional de 36,3 quintales por hectárea.
Con una cosecha que avanzaba sobre el 29% del área nacional, uno de los datos destacados de esta campaña es el crecimiento de la superficie implantada en el norte del país. En las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Formosa y el norte de Santiago del Estero se estima una producción de 1,9 millones de toneladas, un 78% superior a la campaña anterior.
La expansión estuvo relacionada principalmente con el aumento de la superficie sembrada, que incorporó unas 836.000 hectáreas adicionales, concentradas especialmente en Chaco y Santiago del Estero. Entre los factores que impulsaron esta decisión se encuentran la búsqueda de alternativas para evitar los efectos de la chicharrita y la posibilidad de realizar una doble cosecha.
El mayor ingreso de cereal desde el norte, junto con las perspectivas de una cosecha abundante y las oportunidades comerciales internacionales, aceleró las registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Durante noviembre se anotaron 3,9 millones de toneladas de trigo, el mayor volumen para ese mes en al menos ocho años.
En paralelo, el volumen programado para embarques prácticamente se triplicó en los últimos dos meses, al pasar de 428.000 toneladas a 1,23 millones. Brasil fue el destino que mostró el mayor crecimiento, con 292.000 toneladas anotadas, un 116% más que dos meses atrás. También se destacan Indonesia y nuevos mercados como China, Kenia y Bangladesh.
La situación productiva de Brasil refuerza las perspectivas comerciales para Argentina. La Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) redujo su estimación de cosecha triguera brasileña a 5,26 millones de toneladas, un 33% menos que en el ciclo anterior, y elevó su proyección de importaciones a 8,94 millones.
Las lluvias afectaron los rindes y la calidad comercial del cereal brasileño, lo que incrementa las posibilidades de colocación del trigo argentino en ese mercado. En este escenario, la calidad se convirtió en un factor determinante: al 24 de noviembre, el trigo argentino con 11% de proteína cotizaba a US$ 241 por tonelada para embarques de diciembre, frente a los US$ 215 del cereal con 10,5% de proteína.
De esta manera, el complejo agroexportador argentino transita el cierre del año con dos oportunidades comerciales relevantes: la recuperación de la competitividad de la harina de soja en Europa y una campaña triguera que combina perspectivas de producción récord con una mayor demanda externa.