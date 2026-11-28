Gana terreno en Europa

Trigo récord y harina de soja en alza: las oportunidades del agro argentino en los mercados externos

La mayor demanda internacional y la próxima entrada en vigencia del reglamento europeo contra la deforestación impulsan las primas del producto argentino. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la brecha con Brasil alcanzó su nivel más alto en cuatro años. Además, la campaña triguera 2026/27 proyecta una cosecha récord de 24,7 millones de toneladas y registra un fuerte crecimiento de las ventas al exterior.