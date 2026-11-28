La actividad de la cadena agropecuaria registró una contracción mensual del 2,7% en octubre, de acuerdo con el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Se trata del segundo retroceso consecutivo, luego del máximo histórico alcanzado en agosto.
Pese a las demoras en la siembra, la cadena agropecuaria creció 7,8% interanual
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró su segundo retroceso mensual consecutivo, principalmente por las demoras en las labores agrícolas. Sin embargo, se ubicó un 7,8% por encima de octubre del año pasado. Las exportaciones alcanzaron un récord histórico para ese mes, impulsadas por los embarques de maíz y trigo.
Pese a esta desaceleración, el indicador se mantiene en niveles elevados: se ubicó un 3,4% por debajo de aquel récord y un 7,8% por encima de octubre de 2025.
De las doce actividades que integran el índice, seis mostraron variaciones mensuales positivas, una permaneció prácticamente estable y cinco registraron caídas. La mayor incidencia negativa correspondió a las labores agrícolas, que retrocedieron un 4,1% respecto de septiembre.
También disminuyeron la molienda de soja (-3,1%), el procesamiento de girasol (-0,6%), las exportaciones de los principales complejos agropecuarios (-0,2%) y la faena porcina (-0,1%).
En sentido contrario, crecieron la molienda de cebada (3,5%) y trigo (2,3%), la faena bovina (0,7%) y aviar (0,2%). Además, la elaboración de biodiésel aumentó un 9,6% y la de bioetanol un 1,1%, mientras que la producción de leche prácticamente no presentó cambios.
Las lluvias demoraron la siembra y condicionaron las labores agrícolas
El subíndice de cultivos registró una caída interanual del 4,1% en octubre y acumuló dos meses consecutivos de retrocesos. No obstante, en la comparación con el mismo mes de 2025 mostró un crecimiento del 12,2%, por lo que continuó siendo el principal motor del indicador general.
Según el informe de la BCR, las demoras en las labores responden principalmente a las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño y a una menor superficie estimada de siembra y producción para la campaña 2026/27, luego del récord alcanzado en el ciclo anterior.
Durante octubre continuaron las implantaciones de maíz y girasol, mientras comenzaron las de soja y sorgo. Las lluvias reiteradas, los excesos hídricos en el centro-este del país, la falta de piso, las bajas temperaturas y la escasa radiación solar ralentizaron los trabajos, especialmente en Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
Hacia fines de octubre, la siembra de maíz alcanzaba aproximadamente el 38% del área prevista, mientras que la de girasol llegaba al 58%. En soja, el avance era cercano al 5%, por detrás de campañas anteriores. En el caso del sorgo, la evolución fue dispar: en Marcos Juárez, Córdoba, se había implantado el 70% del área, mientras que en Entre Ríos y Santa Fe se registraban importantes demoras.
En cuanto al trigo, la cosecha había alcanzado alrededor del 6% del área sembrada hacia fines de octubre, con trabajos concentrados principalmente en el norte del país.
La agroindustria mostró resultados dispares y la producción lechera se mantuvo estable
La actividad agroindustrial registró una caída mensual del 0,1% en octubre, la cuarta consecutiva, principalmente por la menor molienda de soja. Sin embargo, el subíndice permaneció apenas un 1,7% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2025.
En el procesamiento de oleaginosas, la industria aceitera procesó 3,8 millones de toneladas de soja durante octubre. Aunque el volumen representó una baja mensual del 3,1%, el acumulado de los primeros diez meses llegó a 36,1 millones de toneladas, un 0,2% más que en igual período de 2025 y el mayor registro para ese lapso desde 2021.
Por su parte, la molienda de girasol alcanzó las 410.500 toneladas en octubre. El acumulado anual llegó a 4,8 millones de toneladas, un 18,7% por encima del año anterior y el mayor volumen para los primeros diez meses desde 1999.
En el sector pecuario, la faena bovina creció un 0,7% mensual, con aproximadamente 1,06 millones de cabezas procesadas. Sin embargo, fue el menor registro para un octubre desde 2016. La faena porcina, en tanto, alcanzó casi 786.000 animales, el mayor volumen para ese mes desde que comenzó la serie estadística. En los primeros diez meses del año acumuló un crecimiento del 10,3% interanual.
La producción de leche llegó a 1.174 millones de litros en octubre, el segundo mejor registro para ese mes desde el inicio de la serie, solamente superado por 2015. Entre enero y octubre se acumularon 9.821 millones de litros, un 3,7% más que en igual período de 2025.
Las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord para octubre
El segmento exportador fue uno de los principales aspectos positivos del informe. Durante octubre se despacharon 10,2 millones de toneladas de productos de los nueve complejos agroindustriales relevados, el mayor volumen para ese mes desde el inicio de la serie en 2002.
La cifra representó un incremento del 23,6% respecto de octubre de 2025 y se ubicó un 43,5% por encima del promedio de los últimos cinco años. En el acumulado de enero a octubre, los embarques alcanzaron 99,1 millones de toneladas, un crecimiento interanual del 13,5%.
Cuatro complejos marcaron récords de exportación para octubre. El maíz encabezó los despachos, con 4,1 millones de toneladas, más del doble que en el mismo mes del año pasado. El trigo exportó cerca de 1,06 millones de toneladas, un 33,4% más interanual. También se destacaron el girasol, con 307.500 toneladas (+18,5%), y el complejo lácteo, con 51.200 toneladas (+16%).
En contraste, las exportaciones del complejo soja retrocedieron un 10% interanual en volumen, mientras que los embarques de carne y cueros bovinos disminuyeron un 4,8%. También se registraron bajas en cebada y en el complejo avícola.
En términos de valor, las exportaciones de los complejos agroindustriales totalizaron 4.653 millones de dólares, el máximo histórico para un octubre a valores corrientes. Se destacaron los incrementos interanuales en la facturación del maíz (130,4%), el trigo (40,9%) y el girasol (24,3%).
De esta manera, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra un escenario de contrastes: mientras las condiciones climáticas condicionaron el ritmo de las labores agrícolas y algunos segmentos industriales mostraron retrocesos, el desempeño exportador permitió sostener el crecimiento interanual de la actividad agropecuaria.