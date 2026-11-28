Informe de la BCR

Pese a las demoras en la siembra, la cadena agropecuaria creció 7,8% interanual

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró su segundo retroceso mensual consecutivo, principalmente por las demoras en las labores agrícolas. Sin embargo, se ubicó un 7,8% por encima de octubre del año pasado. Las exportaciones alcanzaron un récord histórico para ese mes, impulsadas por los embarques de maíz y trigo.