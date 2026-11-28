Intrusión en campos y daños a la producción

El Senado convirtió en ley el proyecto que penaliza el vandalismo rural: las penas podrán llegar a 10 años de prisión

La iniciativa fue aprobada por 49 votos afirmativos y 9 negativos. La nueva normativa incorpora al Código Penal sanciones por el ingreso ilegal a establecimientos rurales, la destrucción de silobolsas y otros daños contra la producción agropecuaria. En determinados casos, las penas podrán alcanzar los 10 años de cárcel.