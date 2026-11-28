El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal y establece penas de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos agropecuarios o provoquen daños sobre bienes vinculados con la actividad productiva.
El Senado convirtió en ley el proyecto que penaliza el vandalismo rural: las penas podrán llegar a 10 años de prisión
La iniciativa fue aprobada por 49 votos afirmativos y 9 negativos. La nueva normativa incorpora al Código Penal sanciones por el ingreso ilegal a establecimientos rurales, la destrucción de silobolsas y otros daños contra la producción agropecuaria. En determinados casos, las penas podrán alcanzar los 10 años de cárcel.
La iniciativa, impulsada originalmente por el diputado nacional del PRO Martín Ardohain, fue aprobada por 49 votos a favor y 9 en contra, con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos.
La votación también dejó expuestas diferencias dentro del bloque peronista. Seis de sus 22 integrantes acompañaron la propuesta: Adán Bahl, de Entre Ríos; Marcelo Lewandowski, de Santa Fe; Sergio Uñac, de San Juan; Cándida López, de Tierra del Fuego; Carlos Linares, de Chubut, y Daniel Bensusán, de La Pampa.
El proyecto contó además con el respaldo de representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales y federales.
Intrusión en campos: cuándo se configura el delito
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. La disposición establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural, sus terrenos o dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo.
La normativa contempla que esa voluntad de exclusión se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o carteles que indiquen la prohibición de ingreso.
La pena podrá elevarse hasta dos años de prisión cuando la intrusión obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva o genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas, así como para la sanidad de los animales o los cultivos.
También se contemplan excepciones para los ingresos motivados por una necesidad justificada o razones de auxilio, entre otras circunstancias previstas en la norma.
Daños a silobolsas, cultivos y bienes productivos: multas y hasta ocho años de cárcel
Otro de los aspectos centrales de la ley es la incorporación del artículo 184 bis, que establece sanciones para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural.
Para estos hechos se prevén penas de dos a ocho años de prisión, además de multas económicas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado.
La protección alcanza a los silobolsas y otros sistemas de almacenamiento, cereales sin cosechar, ganado, plantaciones, leña y diferentes bienes e instalaciones necesarios para el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias.
El objetivo de esta disposición es contemplar no solamente la destrucción de bienes materiales, sino también los perjuicios que estos ataques generan sobre el desarrollo de la actividad productiva.
Cuándo las penas podrán alcanzar los 10 años
La legislación establece agravantes que pueden elevar la condena hasta 10 años de prisión cuando los hechos sean cometidos por tres o más personas que actúen de manera coordinada y provoquen la pérdida total de la producción en curso o impidan la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.
De esta manera, la nueva figura penal incorpora una respuesta específica frente a ataques que, además de ocasionar daños materiales, pueden comprometer la continuidad de una explotación agropecuaria y generar importantes pérdidas económicas.
Con la sanción definitiva del Senado, la iniciativa impulsada por Martín Ardohain quedó convertida en ley y suma nuevas herramientas penales para abordar los delitos contra establecimientos, bienes e infraestructura vinculados con la producción rural.