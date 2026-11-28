Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron en octubre un récord histórico, con ventas al exterior por US$ 5.717 millones y un volumen de 11 millones de toneladas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord histórico en octubre: alcanzaron los US$ 5.717 millones
Los embarques totalizaron 11 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 23% tanto en valor como en volumen. Además, 21 complejos productivos registraron máximos históricos de ventas. Entre enero y octubre, las exportaciones acumularon US$ 48.967 millones y 106,82 millones de toneladas.
En comparación con octubre de 2025, ambos indicadores registraron un crecimiento del 23%, reflejando el mayor movimiento exportador de los principales complejos productivos del país.
Uno de los datos destacados del relevamiento es que 21 complejos agroindustriales alcanzaron récords de ventas, considerando tanto los productos primarios como sus derivados.
Entre los sectores con mayores incrementos interanuales se ubicaron los complejos de trigo, con una suba del 47%; alimentos para animales, con el 42%; girasol, con el 32%; legumbres, también con el 32%; y forestoindustria, con el 25%.
También se destacaron las exportaciones de productos bovinos, que crecieron un 23%; ovinos, con un 17%; lácteos, con un 10%; arroz y golosinas, ambos con un incremento del 6%.
El acumulado del año superó los 106 millones de toneladas
El desempeño de octubre contribuyó a consolidar un año de fuerte actividad exportadora. Entre enero y octubre de 2026, los embarques agroindustriales alcanzaron 106,82 millones de toneladas, el mayor volumen histórico para ese período.
En términos de valor, las ventas externas sumaron US$ 48.967 millones, el segundo registro más elevado de la serie histórica. En comparación con los primeros diez meses de 2025, esto representa un crecimiento del 12% en volumen y del 15% en facturación.
Entre los productos que mostraron los mayores incrementos interanuales en sus exportaciones se destacó el girasol, con una suba del 779%. También sobresalieron las reses o medias reses de cordero congeladas (+765%), la madera contrachapada, chapada o estratificada (+732%) y las materias proteicas (+577%).
Otros productos con desempeños relevantes fueron los porotos negros (+175%), la lana sucia (+159%), el aserrín (+152%), el arroz partido (+96%), las fórmulas infantiles (+76%) y el jugo de limón (+70%).
Asimismo, se registraron aumentos en las exportaciones de algodón sin cardar (+60%), mandarinas (+57%), cebollas (+53%), miel (+45%) y carne bovina deshuesada y congelada (+37%).
China, India y Brasil entre los principales destinos
Durante los primeros diez meses del año, la agroindustria argentina concretó exportaciones hacia 139 destinos internacionales, una muestra de la diversidad de mercados a los que llegan los productos nacionales.
Los diez principales compradores fueron China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos. En conjunto, estos mercados concentraron el 50% del valor total exportado.
En particular, la Unión Europea mostró un crecimiento significativo. Las ventas argentinas hacia ese bloque alcanzaron los US$ 4.852 millones hasta octubre, un 23% más que en igual período de 2025.
Entre los productos que impulsaron ese resultado se encontraron el aceite de oliva, las frutas de carozo, el girasol, los productos ovinos, las forrajeras, los bovinos, la miel y la soja.
Por otra parte, el informe también identificó los productos que alcanzaron los mayores valores unitarios de exportación durante octubre. Encabezaron el listado los aceites esenciales de cítricos, con US$ 32.449 por tonelada; los productos equinos, con US$ 19.194; y la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, con US$ 15.397 por tonelada.
Completaron los primeros lugares la lana peinada, con US$ 13.034 por tonelada, y el aceite de jojoba, con US$ 9.109 por tonelada.
Los resultados reflejan la importancia de la agroindustria en el comercio exterior argentino, tanto por el volumen de productos comercializados como por la diversificación de su oferta y sus destinos internacionales.