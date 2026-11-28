Máximos en valor y volumen exportado

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord histórico en octubre: alcanzaron los US$ 5.717 millones

Los embarques totalizaron 11 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 23% tanto en valor como en volumen. Además, 21 complejos productivos registraron máximos históricos de ventas. Entre enero y octubre, las exportaciones acumularon US$ 48.967 millones y 106,82 millones de toneladas.