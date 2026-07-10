Guille Sabena y Julio Lamela son sus titulares

STL, operadora de servicios turísticos del Litoral que nació en Santa Fe

La empresa comenzó en 2010 y hoy es una fortaleza en su rubro. “Nos dedicamos al turismo en bus y somos fuertes en el sur de Brasil”, aseguran. El turismo educativo, otro bastión de STL.