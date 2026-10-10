El Gobierno Provincial dio un paso clave en su agenda de inserción internacional al presentar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la plataforma del Hub Logístico Santafesino.
Santa Fe despliega en Buenos Aires su potencial logístico para multiplicar exportaciones
En el Espacio Santa Fe en CABA, el ministro Gustavo Puccini encabezó una ronda de trabajo con despachantes de aduana y forwarders.
Ante despachantes de aduana y agentes de carga que operan a escala nacional e internacional, la comitiva del Ministerio de Desarrollo Productivo expuso una estrategia integral que articula puertos, aeropuertos y depósitos fiscales para consolidar a Santa Fe como el nodo estratégico del comercio exterior argentino.
El encuentro, que replicó la mesa técnica desarrollada recientemente en Rosario, tuvo como sede el Espacio Santa Fe, la embajada productiva que la Provincia inauguró en CABA para tender puentes directos con el sector privado.
Un Estado motor de competitividad
“Tenemos una definición muy concreta del gobernador Maximiliano Pullaro: el Estado tiene que dejar de ser un obstáculo y convertirse en un motor. Se terminaron los compartimentos estancos; hoy los puertos, los aeropuertos y el transporte de Santa Fe juegan en un mismo equipo con un único objetivo: bajar costos logísticos para que nuestras pymes sean competitivas y conquisten mercados”, afirmó Puccini.
La comitiva técnica provincial contó con la participación de la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; el titular del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta; la presidenta del Aeropuerto de Sauce Viejo, Gisela Riuli; y el CEO de Defiba (Depósito Fiscal del AIR), Elías Canievsky.
Durante la jornada, las autoridades expusieron la capacidad operativa de la red santafesina, destacando el potencial de los puertos públicos de Rosario -con la fuerza operativa de su Terminal Multipropósito (TPR)-, Santa Fe, Reconquista y Villa Constitución, sumados a la conectividad de los aeropuertos internacionales de Rosario y Sauce Viejo, la Zona Franca Santafesina y los depósitos fiscales de última generación.
Infraestructura a disposición
“No venimos a competir de manera estéril, venimos a poner a disposición una infraestructura formidable para hacer más eficiente la logística de punta a punta. Cada dólar que una empresa santafesina o de la Región Centro ahorra en flete o en tiempos operativos, es un dólar que se reinvierte en maquinaria, tecnología y empleo santafesino”, sostuvo el ministro Puccini.
El planteo provincial se sustenta en cifras contundentes: en 2025, sobre un total nacional de USD 87.111 millones exportados, las plataformas logísticas de Santa Fe canalizaron USD 30.466,1 millones, marcando un incremento interanual del 6,9 % y ratificando el liderazgo de la provincia en la balanza comercial argentina.
“Santa Fe es el corazón productivo de la Nación. Tenemos la escala, la infraestructura y, fundamentalmente, la decisión política de acompañar a los sectores productivos. Con orden, previsibilidad y un Estado facilitador, demostramos que operar desde Santa Fe es sinónimo de eficiencia, seguridad y rentabilidad”, concluyó Puccini.