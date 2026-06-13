La cadena avícola argentina recibió una noticia de alto impacto para su actividad exportadora. Luego de que el país recuperara oficialmente su condición sanitaria de libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), Chile y Perú resolvieron reabrir sus mercados para la carne aviar argentina, levantando las restricciones que habían sido impuestas tras la aparición de casos de la enfermedad.
Argentina recupera dos mercados clave: Chile y Perú reabren sus importaciones de carne aviar
La recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad permitió un importante avance para la cadena avícola nacional. Chile y Perú levantaron las restricciones que pesaban sobre los productos aviares argentinos y reabrieron oficialmente sus mercados, fortaleciendo las perspectivas exportadoras del sector.
La medida fue confirmada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismos que destacaron el reconocimiento internacional alcanzado por el sistema sanitario argentino y el trabajo realizado para restablecer la confianza de los mercados externos.
La reapertura se produce luego de que Argentina publicara, el pasado 6 de mayo, su Autodeclaración como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en el portal oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), un paso fundamental para recuperar el acceso a distintos destinos internacionales.
Perú reconoció las garantías sanitarias argentinas
En el caso peruano, la decisión fue formalizada a través de una comunicación oficial emitida por la Dirección General de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de ese país.
Las autoridades sanitarias peruanas consideraron que la autodeclaración presentada por Argentina constituye una garantía suficiente sobre el estatus sanitario nacional, permitiendo así restablecer las importaciones de productos aviares argentinos bajo los protocolos sanitarios previamente acordados entre ambas naciones.
Desde el organismo peruano señalaron que el sistema sanitario argentino se encuentra en condiciones de brindar las garantías necesarias para asegurar la inocuidad y calidad de los productos exportados, habilitando nuevamente el flujo comercial.
Chile también levantó las restricciones
La reapertura del mercado chileno se produjo en el mismo sentido. Las autoridades sanitarias de ese país reconocieron la condición de Argentina como territorio libre de influenza aviar y decidieron dejar sin efecto las restricciones que afectaban a la producción avícola nacional.
Chile representa un destino estratégico para numerosos productos agroindustriales argentinos y su decisión constituye una señal positiva para el sector exportador, que busca recuperar plenamente los mercados afectados durante la emergencia sanitaria.
La habilitación de ambos países no solo permite reanudar operaciones comerciales que habían quedado suspendidas, sino que también fortalece las posibilidades de crecimiento para una actividad que genera empleo, valor agregado y divisas para la economía nacional.
Un respaldo al sistema sanitario argentino
Desde el Gobierno nacional destacaron que estas decisiones reflejan la confianza de los servicios veterinarios internacionales en el trabajo realizado por el SENASA para controlar la enfermedad y recuperar el estatus sanitario del país.
Además, remarcaron que el reconocimiento de organismos y autoridades extranjeras fortalece el posicionamiento de Argentina como proveedor confiable de alimentos y como uno de los principales actores de la producción avícola en la región.
La reapertura de los mercados de Chile y Perú se suma a los esfuerzos que viene realizando el sector público junto con la actividad privada para consolidar la inserción internacional de la producción aviar argentina, una cadena que en los últimos años ha incrementado significativamente sus niveles de eficiencia, tecnificación y capacidad exportadora.
Con este nuevo escenario, la industria avícola nacional recupera oportunidades comerciales relevantes y refuerza sus perspectivas de crecimiento en un contexto global donde las exigencias sanitarias son cada vez más determinantes para acceder a los mercados internacionales.