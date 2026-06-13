Nuevo impulso para las exportaciones

Argentina recupera dos mercados clave: Chile y Perú reabren sus importaciones de carne aviar

La recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad permitió un importante avance para la cadena avícola nacional. Chile y Perú levantaron las restricciones que pesaban sobre los productos aviares argentinos y reabrieron oficialmente sus mercados, fortaleciendo las perspectivas exportadoras del sector.