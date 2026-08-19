Conversatorio en ADE

El liderazgo empresarial ante el desafío de las “dos R”: equilibrio entre relaciones y resultados

Guillermo Álvarez y el especialista Carlos Sosa analizaron los desafíos del management actual. La urgencia por los resultados económicos, la gestión del estrés directivo y la necesidad de amigarse con la vulnerabilidad para construir equipos sólidos.