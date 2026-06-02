Datos de gestión

Santa Fe se consolida entre las provincias que más empleo generan en la construcción

Un informe comparativo ubica a la provincia en el segundo lugar del país por creación de puestos de trabajo en el sector entre 2023 y 2026. Desde el Gobierno atribuyen el crecimiento al sostenimiento de la inversión en infraestructura y al avance de obras en todo el territorio.