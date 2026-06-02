La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó este martes que el sostenimiento de la obra pública impulsado por la gestión provincial está teniendo un impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico. Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, donde presentó distintos indicadores de gestión vinculados a producción, seguridad y educación.
Santa Fe se consolida entre las provincias que más empleo generan en la construcción
Un informe comparativo ubica a la provincia en el segundo lugar del país por creación de puestos de trabajo en el sector entre 2023 y 2026. Desde el Gobierno atribuyen el crecimiento al sostenimiento de la inversión en infraestructura y al avance de obras en todo el territorio.
“Santa Fe es una de las cuatro provincias argentinas con mayor crecimiento del empleo en la construcción”, señaló Coudannes al exhibir un informe comparativo que analiza la evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector entre marzo de 2023 y marzo de 2026.
Según esos datos, Santa Fe se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Neuquén. Mientras la provincia patagónica generó más de 3.975 nuevos empleos en la construcción durante ese período, Santa Fe sumó más de 3.200 puestos de trabajo. Más atrás aparecen Río Negro, con 1.444 empleos nuevos, y Mendoza, con 755. El resto de las provincias registró caídas en los niveles de ocupación del sector.
“Esto tiene que ver con una Provincia que impulsa una obra pública transparente, eficiente y con capacidad de gestión”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, definió a la construcción como “uno de los motores del crecimiento económico y del desarrollo provincial”.
Asimismo, remarcó que el gobernador Maximiliano Pullaro logró sostener un fuerte ritmo de inversión pública en un contexto económico complejo. “La obra pública genera empleo, fortalece la producción, mejora la infraestructura y crea oportunidades para miles de santafesinos”, afirmó.