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Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos unen fuerzas para impulsar la exportación regional

Autoridades de la Región Centro, junto a representantes empresariales, analizaron la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura portuaria y ferroviaria y las principales cadenas de valor. “Tenemos mucho potencial para seguir produciendo”, afirmó el ministro Gustavo Puccini.

La instancia busca articular al sector público y privado en torno a los principales desafíos de infraestructura, logística y competitividad de la Región Centro.La instancia busca articular al sector público y privado en torno a los principales desafíos de infraestructura, logística y competitividad de la Región Centro.
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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó en Rosario una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, junto con autoridades de Córdoba y Entre Ríos y representantes del sector empresario. El encuentro apuntó a consolidar una agenda común que fortalezca la producción, la logística, la competitividad y las exportaciones de las tres provincias.

Durante la jornada se analizaron los avances en el proceso de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura de acceso a los puertos y el cabotaje. Además, se presentaron las agendas de las cadenas de valor de granos y biocombustibles, carnes y lechería, industria y maquinaria agrícola.

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La instancia busca articular al sector público y privado en torno a los principales desafíos de infraestructura, logística y competitividad de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La Región Centro alineó en Rosario una agenda productiva para ganar competitividad y exportaciones.Puccini destacó el peso productivo y exportador de la Región Centro.

“Es una reunión muy importante, con la particularidad de que participan actores públicos y privados. Están presentes las distintas cámaras que representan a los sectores productivos y hay una agenda diversa: la hidrovía, la licitación ferroviaria de Belgrano Cargas, los biocombustibles y las oportunidades que se presentan en la lechería y la ganadería”, señaló Puccini.

El ministro remarcó que los encuentros apuntan a traducir los diagnósticos en resultados concretos. “Son reuniones de trabajo y acciones concretas que fijan gestiones para avanzar y que no quedan solo en la foto. No se trata únicamente de una agenda: son unidades de negocio que la República Argentina debe poner en valor para que funcionen mejor, generen más empleo e ingresen más divisas”, sostuvo.

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Potencial

Puccini destacó el peso productivo y exportador de la Región Centro. “Aquí están algunos de los principales productores de la Argentina y, en ciertos rubros, del mundo. Además, contamos con atributos que otras regiones no tienen: una institucionalidad común entre tres provincias y una plataforma portuaria tan robusta como la de Santa Fe”, indicó.

La Región Centro alineó en Rosario una agenda productiva para ganar competitividad y exportaciones.Puccini encabezó en Rosario una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro.

Finalmente, subrayó la relevancia del complejo agroexportador asentado sobre el río Paraná: “En apenas 70 kilómetros se concentra un polo que fue campeón mundial agroexportador, por encima de Nueva Orleans y Santos, con 76 millones de toneladas de granos exportadas. Tenemos mucho para decirle al resto de las provincias, a la Argentina y al mundo: aquí hay mucho potencial para seguir produciendo”.

La jornada contó con la participación de Miguel Simeoni, integrante de la Comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba, Carlos Massei, y el coordinador del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, Maximiliano Ferraro.

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