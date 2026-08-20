Agenda productiva

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos unen fuerzas para impulsar la exportación regional

Autoridades de la Región Centro, junto a representantes empresariales, analizaron la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura portuaria y ferroviaria y las principales cadenas de valor. “Tenemos mucho potencial para seguir produciendo”, afirmó el ministro Gustavo Puccini.