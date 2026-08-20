El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó en Rosario una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, junto con autoridades de Córdoba y Entre Ríos y representantes del sector empresario. El encuentro apuntó a consolidar una agenda común que fortalezca la producción, la logística, la competitividad y las exportaciones de las tres provincias.
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos unen fuerzas para impulsar la exportación regional
Autoridades de la Región Centro, junto a representantes empresariales, analizaron la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura portuaria y ferroviaria y las principales cadenas de valor. “Tenemos mucho potencial para seguir produciendo”, afirmó el ministro Gustavo Puccini.
Durante la jornada se analizaron los avances en el proceso de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura de acceso a los puertos y el cabotaje. Además, se presentaron las agendas de las cadenas de valor de granos y biocombustibles, carnes y lechería, industria y maquinaria agrícola.
La instancia busca articular al sector público y privado en torno a los principales desafíos de infraestructura, logística y competitividad de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
“Es una reunión muy importante, con la particularidad de que participan actores públicos y privados. Están presentes las distintas cámaras que representan a los sectores productivos y hay una agenda diversa: la hidrovía, la licitación ferroviaria de Belgrano Cargas, los biocombustibles y las oportunidades que se presentan en la lechería y la ganadería”, señaló Puccini.
El ministro remarcó que los encuentros apuntan a traducir los diagnósticos en resultados concretos. “Son reuniones de trabajo y acciones concretas que fijan gestiones para avanzar y que no quedan solo en la foto. No se trata únicamente de una agenda: son unidades de negocio que la República Argentina debe poner en valor para que funcionen mejor, generen más empleo e ingresen más divisas”, sostuvo.
Potencial
Puccini destacó el peso productivo y exportador de la Región Centro. “Aquí están algunos de los principales productores de la Argentina y, en ciertos rubros, del mundo. Además, contamos con atributos que otras regiones no tienen: una institucionalidad común entre tres provincias y una plataforma portuaria tan robusta como la de Santa Fe”, indicó.
Finalmente, subrayó la relevancia del complejo agroexportador asentado sobre el río Paraná: “En apenas 70 kilómetros se concentra un polo que fue campeón mundial agroexportador, por encima de Nueva Orleans y Santos, con 76 millones de toneladas de granos exportadas. Tenemos mucho para decirle al resto de las provincias, a la Argentina y al mundo: aquí hay mucho potencial para seguir produciendo”.
La jornada contó con la participación de Miguel Simeoni, integrante de la Comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba, Carlos Massei, y el coordinador del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, Maximiliano Ferraro.