El Autódromo Ciudad de Rafaela abrió este sábado una nueva etapa de su historia con la inauguración de obras de infraestructura, seguridad y servicios que permitieron recuperar la fecha del Turismo Carretera tras un año de ausencia.
El TC ya se siente en Rafaela: este sábado inauguraron las obras claves para la renovación del Autódromo
Los trabajos fueron impulsados por el Gobierno provincial, el municipio, Atlético de Rafaela y el sector privado. Las mejoras en infraestructura, seguridad y servicios forman parte del plan que busca llevar al circuito a estándares internacionales de homologación FIA.
El acto se realizó a las 12:00 y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, dirigentes del Club Atlético de Rafaela y referentes del automovilismo nacional.
Las obras forman parte de un plan de modernización más amplio que busca posicionar al tradicional circuito rafaelino entre los más importantes de Sudamérica y avanzar hacia estándares internacionales de homologación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Durante la ceremonia, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el trabajo conjunto entre el Estado provincial, el municipio, el club y el sector privado para recuperar una competencia emblemática.
“Vuelve el TC a esta hermosa ciudad. Con mucho esfuerzo hemos recuperado la carrera y lo hicimos coordinando todas las partes, entendiendo que teníamos que recuperar la carrera más emblemática de la Argentina”, afirmó.
El mandatario provincial también remarcó el impacto del turismo deportivo como motor económico para Santa Fe. “Estamos convencidos de que Santa Fe tiene que tener un proyecto de turismo porque genera empleo y movimiento económico. La recuperación del autódromo tiene que ver con esto”, sostuvo.
Un proyecto común para recuperar el “Templo de la Velocidad”
El presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano, expresó su emoción por la concreción de una obra que, tiempo atrás, parecía difícil de alcanzar. “Hace un año y tres meses esto parecía imposible. Hoy tengo un orgullo enorme de inaugurar estas obras que quedarán para las generaciones futuras. Pudimos encolumnar a todos detrás de un proyecto común”, manifestó.
Paravano agradeció especialmente el acompañamiento del gobernador Pullaro, del intendente Leonardo Viotti, de empresarios y de colaboradores privados que aportaron recursos para concretar las intervenciones.
“Nadie tenía la obligación de poner recursos propios y, sin embargo, muchos lo hicieron para que Rafaela recuperara una carrera que es muy importante para toda la región”, expresó.
Obras con proyección internacional
Los trabajos inaugurados forman parte de una de las primeras etapas del masterplan diseñado para que el autódromo pueda alcanzar en el futuro la homologación Grado 2 de la FIA, una categoría reservada para escenarios de nivel internacional.
Entre las principales intervenciones se destacó la ampliación y modernización integral del sector de boxes. La obra incluyó la construcción de 8.000 metros cuadrados de playón de hormigón, la repavimentación de 4.000 metros cuadrados de la calle principal de boxes y la ejecución de una nueva calle secundaria.
Además, se realizaron desagües pluviales y mejoras eléctricas bajo especificaciones técnicas compatibles con las normas FIA.
En materia de seguridad, se construyó una cama de leca de 15.000 metros cuadrados en la vía de escape de la Chicana 1, una intervención considerada estratégica para reducir riesgos en uno de los sectores más veloces del circuito.
Nueva sala médica para pilotos y espectadores
La etapa inaugurada también incluyó una nueva sala médica de urgencias de 150 metros cuadrados, desarrollada con aportes privados. El espacio permite la atención simultánea de dos ambulancias y cuenta con consultorio, vestuarios para profesionales y una sala de estabilización con cuatro camas, destinada a la asistencia inmediata de pilotos y espectadores.
Uno de los aportes para concretar esa obra fue realizado por Agustín Tita, impulsor de la construcción de la nueva sala médica. “Es un gesto de agradecimiento al club que me formó. También quiero reconocer el apoyo de la Provincia y el trabajo de todos los empleados del Sanatorio Nosti, porque sin ellos esta obra no hubiese sido posible”, expresó.
Rafaela vuelve al centro del automovilismo
Las obras constituyen un paso decisivo en el proceso de transformación del denominado “Templo de la Velocidad”, que volvió a recibir al Turismo Carretera los días 20 y 21 de junio.
Con la recuperación de la fecha, Rafaela vuelve a ocupar un lugar central en el calendario del automovilismo argentino y proyecta su autódromo como una plaza estratégica para competencias nacionales e internacionales.