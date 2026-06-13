Regreso del Turismo Carretera

El TC ya se siente en Rafaela: este sábado inauguraron las obras claves para la renovación del Autódromo

Los trabajos fueron impulsados por el Gobierno provincial, el municipio, Atlético de Rafaela y el sector privado. Las mejoras en infraestructura, seguridad y servicios forman parte del plan que busca llevar al circuito a estándares internacionales de homologación FIA.