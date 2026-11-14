Con el objetivo de construir propuestas y objetivos comunes a través del trabajo mancomunado, el diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, continúa recorriendo la provincia y sus diferentes regiones. En esta oportunidad, visitó localidades del departamento San Jerónimo, donde mantuvo encuentros con representantes de distintos sectores sociales, educativos, industriales y empresariales, para escuchar sus demandas y trabajar en alternativas frente a la crisis económica y social que atraviesan el país y la provincia.
Diego Giuliano: "Los municipios necesitan recursos para fortalecer la convivencia y el desarrollo"
El diputado nacional recorrió localidades del departamento San Jerónimo, donde mantuvo reuniones de trabajo con presidentes comunales, intendentes, concejales, representantes del sector docente e industrial y sectores productivos. Además, presentó “La Santa Fe que viene” en Coronda y San Genaro, donde destacó la autonomía municipal como uno de los grandes aportes de la reforma constitucional y reclamó recursos para fortalecer a los gobiernos locales.
La recorrida comenzó en la comuna de Arocena, donde fue recibido por el presidente comunal, Osvaldo Lombardi. Allí, el legislador santafesino se refirió a la importancia de fortalecer las regiones y el rol de los gobiernos locales: “La construcción de las regiones santafesinas tiene que tener un lugar preponderante. Cada municipio debiera poder fabricar su propia región. Quien gobierne la provincia no puede hacerlo solamente como él quiera”.
En ese sentido, Giuliano profundizó sobre la autonomía municipal y la necesidad de garantizar los recursos para hacerla efectiva: “Nosotros, en la nueva Constitución, apoyamos y potenciamos la autonomía municipal. Pero para que esto llegue a buen puerto, los municipios deberán tener fondos. Si bien logramos la autonomía institucional para pensar las ciudades, cada municipio tendrá el enorme desafío de su propia carta orgánica. Ahora, esto es imposible sin recursos. Lo que tenemos que discutir como ciudades son los recursos. Los gobiernos provinciales tienen la obligación de interpretar que, cuando a los municipios les va bien, los problemas cotidianos se resuelven más rápido y con mayor eficacia”.
Al respecto, destacó que la fortaleza de Santa Fe está precisamente en sus gobiernos locales y en la posibilidad de construir una nueva organización territorial: “La fuerza que Santa Fe tiene en esas 365 unidades locales, su posible autonomía y su proyección regional, creemos que es una gran fortaleza de esta provincia, que tiene que además devolverles recursos a esos municipios. Porque quizás sea el lugar en donde se puede reencontrar esta situación que hoy vive el mundo y también Argentina, de quiebre entre representante y representado. El municipio es el lugar ideal para reconstruir la convivencia democrática”.
Posteriormente, visitó la comuna de San Fabián, donde fue recibido por la presidenta comunal, Lorena Crotti. Junto a ella, destacó la importancia de mantener un vínculo permanente con los representantes de cada localidad: “Son las y los intendentes y concejales quienes conocen las prácticas y los problemas reales de la gente, por eso hay que interactuar con ellos. Los desafíos son cada vez mayores, sobre todo para darle mayor impulso al corazón de esta provincia: la industria y la productividad”.
En Desvío Arijón, Giuliano recorrió la Escuela Primaria Mariano Moreno N.º 690 y la Escuela Secundaria Héroes del 2 de Abril N.º 496, donde mantuvo encuentros con autoridades y docentes. También visitó la fábrica Celcor, acompañado por sus referentes, Virginia Devoto y Neyen Chauque.
En relación con las políticas públicas de salud y educación, el diputado nacional sostuvo: “Necesitamos poner el foco en lo humano. Sirve hacer aulas, por supuesto. Pero demostrás ser muy soberbio si no te ocupás de los docentes, de los enfermeros y enfermeras; si no hacés que las políticas públicas se desarrollen a través de los servidores públicos, a Santa Fe eso le hace mal y no es muy de santafesino”.
Más tarde, en Coronda, recorrió dos quintas y mantuvo encuentros con representantes del sector empresarial y productivo, donde puso el foco en el potencial económico de la provincia y la necesidad de construir un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para todos los santafesinos.
“Hay que proyectar una provincia que produce alimentos para una población 14 veces mayor que la de Santa Fe. En ese sentido, si hay casos de hambre en Santa Fe, es una inmoralidad”, afirmó Giuliano.
Posteriormente, acompañado por los concejales Claudio Minetto y Sofía Saccone, presentó el libro “La Santa Fe que viene”, en un encuentro realizado en Aura, en la intersección de avenida Costanera y San Jerónimo.
La recorrida por el departamento San Jerónimo concluyó en San Genaro, donde, invitado por el concejal Bruno Fermani, Giuliano encabezó una nueva presentación de “La Santa Fe que viene”, compartiendo las principales propuestas y reflexiones sobre el futuro de la provincia, el desarrollo de sus regiones y el fortalecimiento de sus instituciones.
En el cierre, Giuliano volvió a poner el acento en la autonomía municipal como una de las grandes transformaciones institucionales que dejó la reforma constitucional: “Los municipios son una gran fortaleza de Santa Fe. Pero esa autonomía tiene que estar acompañada de recursos y de una verdadera proyección regional. Es ahí donde podemos reconstruir la convivencia democrática, recuperar el vínculo entre representantes y representados y construir una provincia con más desarrollo y oportunidades”, concluyó.