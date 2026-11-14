Recorrida provincial

Diego Giuliano: "Los municipios necesitan recursos para fortalecer la convivencia y el desarrollo"

El diputado nacional recorrió localidades del departamento San Jerónimo, donde mantuvo reuniones de trabajo con presidentes comunales, intendentes, concejales, representantes del sector docente e industrial y sectores productivos. Además, presentó “La Santa Fe que viene” en Coronda y San Genaro, donde destacó la autonomía municipal como uno de los grandes aportes de la reforma constitucional y reclamó recursos para fortalecer a los gobiernos locales.