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Humberto Primo se prepara para una multitudinaria Fiesta Provincial de la Bagna Cauda

La 36.ª edición se realizará el domingo 26 de julio en el Club Argentino, con 930 asistentes y entradas agotadas. Más de 400 personas integran la lista de espera para uno de los encuentros gastronómicos más tradicionales de la región.