Humberto Primo ya tiene todo preparado para celebrar la 36.ª Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, uno de los acontecimientos gastronómicos y culturales más representativos de la localidad y de toda la región.
Humberto Primo se prepara para una multitudinaria Fiesta Provincial de la Bagna Cauda
La 36.ª edición se realizará el domingo 26 de julio en el Club Argentino, con 930 asistentes y entradas agotadas. Más de 400 personas integran la lista de espera para uno de los encuentros gastronómicos más tradicionales de la región.
El encuentro se desarrollará el próximo domingo 26 de julio en las instalaciones del Club Argentino. Las puertas se abrirán a las 11:00, mientras que el tradicional almuerzo comenzará a las 12:00.
La edición 2026 contará con la presencia de 930 comensales y tendrá localidades completamente agotadas. Además, más de 400 personas permanecen en lista de espera, una cifra que refleja el fuerte interés generado por la celebración. “El año pasado tuvimos gente que vino de Chile y este año vuelve” comentó Claudia Chiappero integrante de la comisión. Además, comenta la importancia de escuchar al comensal, tanto antes como después del almuerzo.
Con el objetivo de agilizar el acceso al salón, la organización solicitó a los asistentes que concurran con el código QR de la entrada previamente descargado en sus teléfonos celulares.
También será necesario llevar vajilla completa. Como ocurre tradicionalmente, quienes lo deseen podrán asistir con el mate para compartir durante la jornada.
La venta de entradas fue realizada, por primera vez, de manera íntegramente digital a través del nuevo sitio web oficial de la fiesta. Desde la organización destacaron el resultado alcanzado por esta modalidad, que permitió comercializar la totalidad de las localidades disponibles.
Música y espectáculos durante el almuerzo
La propuesta artística incluirá la presentación del Coro Vocal Italiano de Humberto Primo, encargado de aportar una expresión vinculada con las raíces culturales de la comunidad.
También actuarán La Buena Cumbia y el Dúo Falcón Fassi, que ofrecerá un repertorio folklórico para acompañar el almuerzo y la celebración. “La gente siempre pide que haya algo italiano y también bailar cumbia y folclore”.
Una vez concluida la comida principal, el buffet continuará funcionando durante la tarde con bebidas, pastelitos, tortas y otras opciones dulces.
Los asistentes también podrán adquirir recuerdos oficiales de la fiesta, preparados especialmente para esta 36.ª edición.
Una celebración ligada a la historia de Humberto Primo
Hablar de Humberto Primo es también hablar de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda. La celebración representa mucho más que un evento gastronómico: constituye un símbolo de la historia, las raíces y la identidad de una comunidad profundamente marcada por la inmigración piamontesa.
La fiesta nació en 1991, impulsada por instituciones y vecinos con el objetivo de crear un acontecimiento que identificara a la localidad y rindiera homenaje a los inmigrantes italianos que llegaron a la región a fines del siglo XIX.
Esas familias dejaron una profunda huella en las costumbres, la cultura, el trabajo y el desarrollo de la denominada Pampa Gringa.
Su vínculo con las fiestas patronales
Durante sus primeros años, la celebración coincidió con las Fiestas Patronales de Santa Margarita, que durante mucho tiempo se realizaron el 20 de julio.
La fecha se había elegido para favorecer la participación de los habitantes, en una época del año con menor actividad rural y condiciones adecuadas para desarrollar los festejos.
Hace aproximadamente una década, las fiestas patronales recuperaron su fecha litúrgica original y comenzaron a realizarse cada 16 de noviembre, día de Santa Margarita.
La Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, en cambio, mantuvo su celebración durante julio y continúa desarrollándose el domingo más cercano al Día del Amigo, una tradición que ya forma parte de la identidad de Humberto Primo.
“Además de celebrar el Día del Amigo, el domingo 26 es el Día de los Abuelos, así que vamos a celebrar ambas fechas” celebró Claudia.
Reconocimiento provincial y calidad turística
Con el paso de los años, la convocatoria creció sostenidamente hasta consolidarse como uno de los principales encuentros gastronómicos de Santa Fe.
En 2001, la celebración fue declarada oficialmente Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, mediante la Ley Provincial N.º 11.915.
También se convirtió en la primera fiesta de la provincia en obtener certificaciones de Calidad Turística y Seguridad Alimentaria, como reconocimiento al trabajo desarrollado para garantizar una experiencia organizada y segura.
La historia de un plato piamontés
El nombre bagna cauda significa “salsa caliente” en dialecto piamontés. La preparación nació en la región italiana del Piamonte como un plato sencillo, abundante y energético, pensado para afrontar los inviernos y las extensas jornadas rurales.
Con la llegada de los inmigrantes a la Argentina, la receta fue adaptándose a los productos disponibles en la región.
Una de las principales modificaciones fue la incorporación de la crema de leche, ingrediente que distingue a la versión preparada en la Pampa Gringa y que actualmente forma parte de la identidad gastronómica de Humberto Primo. “A partir de este miércoles se empieza con la preparación, con una cocinera y su equipo, que ya son parte de la organización” destacó Claudia.