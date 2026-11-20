La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con sede en Casilda, dio inicio este viernes a las III Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Ciencias Veterinarias, que se desarrollarán desde hasta el domingo.
Comenzaron en Casilda las III Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Ciencias Veterinarias
Se trata de un evento que reúne a estudiantes de distintas instituciones educativas del país.Promoviendo el intercambio, el compañerismo y los vínculos entre futuros profesionales de lamedicina veterinaria.
El evento reúne a alrededor de 500 estudiantes de universidades públicas de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Cuarto, Esperanza y Villa María, además de la delegación local.
Durante las tres jornadas, los participantes competirán en disciplinas deportivas como vóley, natación, básquet, futsal, fútbol 11, hockey y rugby, además de instancias académicas y expresiones artísticas como fotografía y danzas. Las actividades se desarrollarán en el predio de la Facultad y en las instalaciones de los clubes Alumni, Huracán Casilda Club y Aprendices.
Al dar la bienvenida a estudiantes y docentes, el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, Mariano Gárate, destacó que se trata de un momento muy especial. En tanto, señaló que para esta tercera edición se dieron la tarea de hablar con sectores privados para contar con los recursos necesarios para llevarla adelante.
Además, remarcó el sentido formativo del encuentro: "deben pensarlo como parte de la formación integral porque no solo favorece lo físico, sino también la salud mental. Y nosotros, como autoridades, tenemos que acompañar para no dejar caer esta actividad".