A horas de celebrar los 150 años de la ciudad

Santacroce: “Funes tiene un futuro enorme, pero la cabeza de los dirigentes debe acompañar”

El intendente, “Roly” Santacroce, advirtió que precisan de importantes obras de infraestructura para atraer inversiones, generar trabajo y ser hogar de las familias santafesinas.