Santacroce: “Funes tiene un futuro enorme, pero la cabeza de los dirigentes debe acompañar”

En 1874 el matrimonio de Modesta Ávila y Tomás de la Torre inició la gestión para que el tren que unía Rosario con Córdoba tuviera una nueva parada intermedia en parte de las tierras que habían heredado. Confiaban en que esa conexión daría prosperidad a lo que hoy, y desde hace 150 años, conocemos como Funes, a pocos kilómetros de Rosario.
Hoy el actual intendente de la ciudad, Rolvider “Roly” Santacroce, también apuesta a una conexión: la de nuevas obras de infraestructura que multiplique las inversiones, el trabajo y mejoren la calidad de vida de las entre 80 y 100 personas que viven allí en diferentes momentos del año.
Funes celebra 150 años y reclama infraestructura básica para crecer.
– ¿Qué proyectos necesita Funes a sus 150 años?
– Las mismas que necesitan las ciudades que están alrededor de las grandes metrópolis de Argentina y que lamentan tener poco porcentaje de sus familias con agua potable, gas natural, energía eléctrica y tecnología. Estas son las claves que atraen inversiones y generan trabajo.
Además de la falta de cloacas y pavimento, hoy Funes sólo tiene 21% de su gente con agua potable y esperamos con el proyecto de planta potabilizadora que acordamos con el gobernador Pullaro, porque la historia nos ha demostrado que no podemos seguir esperando el acueducto Gran Rosario, que fue licitado una y otra vez en distintos gobiernos. Con esta planta potabilizadora, que proyectamos para que opere desde la zona oeste, podemos cubrir el 80% de Funes con agua potable, una necesidad humana que lleva décadas.
En materia de gas natural estamos haciendo las gestiones para que el gasoducto Gran Rosario desde Ibarlucea para que inicialmente abastezca a Funes Town, Funes City y Funes Norte, que comprenden una gran cantidad de superficie y barrios.
En cuanto a la energía eléctrica, es urgente que haya inversiones importantes de la EPE en toda la provincia porque los problemas son permanentes. En Funes hay cortes constantes y por días enteros. Y eso está atado a lo tecnológico. En particular, con la necesidad de cobertura de señal telefónica e internet que es muy escasa en Funes.
Entendemos que, a diferencia de las ciudades, donde las antenas están en la parte de arriba de los edificios, las personas en Funes sientan miedo de tener una antena cerca, pero es la única forma de resolver ese problema. Y además, es tecnología que no trae problemas de salud.
Sin estas variables es imposible pensar en un lugar donde se instalen empresas, haya trabajo y puedan vivir las familias. Y si nuestro trabajo como intendentes es generar puestos de trabajo, no podemos hacerlo sin infraestructura.
Santacroce pidió inversiones en agua, gas y energía para la ciudad.
– En las últimas décadas se han multiplicado los desarrollos inmobiliarios en Funes, ¿qué horizonte ve en ese sector?
– Apuesto mucho más a la industria que al desarrollo inmobiliario. Por eso, hice las gestiones para que exista hoy el parque industrial en Funes, donde ya funcionan 8 industrias y creemos que en los próximos 5 años va a generar empleo para 10 mil personas.
Funes es un lugar estratégico de Argentina. Está sobre la autopista Rosario-Córdoba, por donde sale el 80 por ciento de los cereales de exportación del país. A eso hay que sumarle el potencial del aeropuerto Islas Malvinas, que ahora es de pasajeros como el 8% de los aeropuertos del mundo, pero que con las obras correctas puede convertirse en un aeropuerto de carga.
La ciudad tiene un futuro enorme, pero la cabeza de los dirigentes debe acompañar, porque hasta el momento la principal idea es pedir plata sin explicar cómo vamos a generar la forma de devolverla.
Políticas de Estado productivas
– ¿Qué análisis hace de la dirigencia política actual para llegar a ese destino?
– ¿Qué tipo de inversiones vienen hoy a Argentina? Ninguna. Hoy el mundo discute quién va a manejar el comercio: si China o Estados Unidos, y acá en Santa Fe no estamos desarrollando la pregunta de qué vamos a poner en nuestros puertos, ya sea algodón, arroz, pescado, minerales o gas. ¿Vamos a seguir vendiendo soja a China para que allá la industrialicen?
Es necesario acordar en políticas de Estado productivas, acompañadas por el desarrollo de formaciones tecnológicas en sintonía con el mundo del trabajo. Pero también significa llevar las obras que se necesitan en las ciudades. Un buen ejemplo es la gestión que tiene Córdoba desde hace mucho tiempo, donde ya lograron rutas y acceso a servicios básicos con políticas sostenidas.
– ¿Cuáles son las esperanzas en este contexto político?
– El modelo político de Milei tiene un final corto y atado a la deuda. No conozco otro modelo para pagar la deuda que no sea produciendo con valor agregado. Por eso, espero que la Federación Argentina de Municipios, el espacio liderado por Fernando Espinoza (La Matanza) dé sus frutos para el 2027 porque se trata de intendentes jóvenes que proyectan una alternativa productiva y sacarnos de la polarización.
