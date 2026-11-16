El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este lunes la red de gas natural de Santa Teresa, en el departamento Constitución. La obra, ejecutada por Litoral Gas con una inversión de 3.600 millones de pesos, beneficiará a los 3.257 habitantes de la localidad.
Pullaro inauguró la red de gas natural de Santa Teresa
La infraestructura, ejecutada por Litoral Gas, beneficiará a 3.257 habitantes, demandó una inversión de 3.600 millones de pesos, y permitirá ampliar el servicio a instituciones, comercios y empresas. “Esto facilita la producción, impulsa el crecimiento económico y el empleo, atrae empresas y promueve mayor igualdad entre localidades”, afirmó.
Durante el acto, realizado en el Instituto Superior Particular Incorporado (ISPI) Nº 9073 José Manuel Estrada, Pullaro afirmó que en Santa Fe “tenemos un plan provincial de desarrollo humano y productivo”. También sostuvo que la llegada del gas “les va a cambiar la calidad de vida” a los vecinos, al brindarles mayor comodidad y seguridad.
El gobernador señaló que el acceso al gas puede reducir entre un 60 % y un 67 % los costos energéticos de las empresas y entre un 18 % y un 20 % el costo final de los productos. “Esto facilita la producción, impulsa el crecimiento económico y el empleo, atrae empresas y promueve mayor igualdad entre localidades”, afirmó.
Pullaro recordó que la obra forma parte de un plan de extensión de gasoductos, impulsado mediante la articulación entre el Gobierno de Santa Fe y Litoral Gas. “Estas obras van a traer mayores niveles de igualdad a la provincia y mucha más inversión”, dijo. Además, sostuvo que son resultado de “un Estado austero y honesto que logró reducir los costos y hacer mucha obra pública que les permita a los santafesinos vivir mejor”.
De la actividad participaron el presidente comunal de Santa Teresa, José Giri; los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino; el gerente general de Litoral Gas, Dante Dell’Elce; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, y el rector del Instituto José Manuel Estrada, Ariel Rotondo.
Fortalecer el interior productivo
Giacomino calificó la obra como “un hecho histórico” para Santa Teresa y el departamento Constitución. Señaló que mejorará la calidad de vida y ofrecerá mejores condiciones para empresas, comercios y emprendimientos, además de atraer inversiones y generar empleo.
El senador también afirmó que la obra forma parte de una política provincial para fortalecer el interior con infraestructura, rutas y tendidos eléctricos que aporten energía en cantidad y calidad.
Por su parte, Dell’Elce destacó la cooperación entre los sectores público y privado para reducir el déficit de infraestructura y promover el desarrollo provincial. “Estamos llevando adelante un plan de inversiones superior a 110 millones de dólares”, indicó. Según explicó, en un período de cuatro a cinco años las obras conjuntas sumarían casi mil kilómetros de gasoductos, aproximadamente el 50 % de la red existente.
Ampliar el acceso al gas natural
En la provincia de Santa Fe, Litoral Gas proyecta invertir más de 126.000 millones de pesos en la expansión, confiabilidad y seguridad del sistema gasífero.
La obra en Santa Teresa incluyó la ejecución de 14.700 metros de gasoducto de alimentación, la construcción de una nueva estación reguladora de presión y la instalación de 5.595 metros de red de media presión.
La infraestructura permitirá extender el servicio a instituciones clave para la vida social y comunitaria de la localidad, entre ellas escuelas y jardines de infantes, el Instituto Superior José Manuel Estrada, el edificio comunal, el Samco, el hogar de ancianos, los Bomberos Voluntarios, la comisaría, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y la Casa de la Cultura.
La Cooperativa de Los Arroyos contribuyó a la obra con la donación a la Comuna de Santa Teresa del terreno donde se construyó la estación reguladora de presión.