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Pullaro inauguró la red de gas natural de Santa Teresa

La infraestructura, ejecutada por Litoral Gas, beneficiará a 3.257 habitantes, demandó una inversión de 3.600 millones de pesos, y permitirá ampliar el servicio a instituciones, comercios y empresas. “Esto facilita la producción, impulsa el crecimiento económico y el empleo, atrae empresas y promueve mayor igualdad entre localidades”, afirmó.