La figura de Lionel Messi se convirtió en el eje de una muestra fotográfica que llegó a Rafaela con imágenes, objetos y momentos emblemáticos de su recorrido con la Selección Argentina.
Inauguraron en Rafaela la muestra fotográfica de Lionel Messi
La propuesta reúne imágenes de Gustavo Ortiz, fotógrafo que acompañó al capitán argentino desde sus primeros pasos en la Selección hasta la conquista del Mundial de Qatar. Se trata de una exposición organizada por el Gobierno de la Provincia, Lotería de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela.
Germán Lucero, periodista y curador de la exposición titulada “Instantáneas de Gloria” habló con Radio Rafaela y valoró la posibilidad de presentar este trabajo en la ciudad y remarcó que la fecha adquiere un significado especial por el cumpleaños del futbolista.
“Primero, la verdad es que es un privilegio estar en Rafaela, justo en un día en el que Messi está cumpliendo años. Eso también nos obliga a actualizar un poco la muestra, teniendo en cuenta que sigue sumando nuevos goles y sigue haciendo historia. Probablemente sea un nuevo capítulo de esta exposición”, expresó.
La muestra pertenece a Gustavo Ortiz, un fotógrafo de extensa trayectoria que siguió de cerca el camino de Messi con la camiseta argentina.
“Es una muestra de Gustavo Ortiz, un fotógrafo súper reconocido, que hoy no pudo estar presente porque está en Estados Unidos cubriendo su séptima Copa del Mundo. Tiene una más que Messi, y por eso tiene el privilegio de poder acompañarlo desde que empezó a jugar en la Selección Argentina”, señaló Lucero.
Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022
El curador explicó que la exposición propone un viaje visual por los distintos Mundiales que marcaron la carrera de Messi, desde sus primeros años en la Selección hasta la consagración máxima.
“Esta muestra exhibe ese recorrido desde el Mundial de Alemania 2006, pasando por Sudáfrica, Brasil 2014, ese 2018 que todos queremos olvidar, hasta la conquista de Qatar en 2022”, detalló.
Lucero subrayó que el material reúne tanto fotografías ampliamente conocidas como registros menos difundidos. “La muestra tiene fotos sin editar, muchas cosas que no se vieron y también fotos icónicas. Muchas de las imágenes de Gustavo son las que dieron vuelta al mundo”, afirmó.
Messi, entre la frustración y la gloria
Más allá del valor deportivo, Lucero remarcó que la exposición permite observar una evolución humana y emocional de Messi a lo largo de los años.
“La muestra observa el crecimiento de Messi, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal. Lo van a ver frustrado, lo van a ver llorando, porque creo que eso forma parte de su evolución”, explicó.
En ese sentido, recordó los momentos difíciles que atravesó el capitán argentino antes de alcanzar la gloria con la Selección. “Messi tuvo que soportar muchas críticas. Un día le dijo basta a la Selección, justamente por todo eso, porque los resultados no llegaban. Pero con buen tino decidió volver, y claramente gracias a todo eso hoy lo vemos levantando la Copa del Mundo”, sostuvo.
Para el curador, la imagen de Messi campeón en Qatar funciona como cierre de una etapa y, al mismo tiempo, como punto de partida para una historia que todavía continúa.
“La foto que tenemos atrás es la de un Messi campeón en Qatar. Creo que termina siendo el cierre de una historia que hoy abre un nuevo capítulo, porque no sabemos qué Messi estamos viendo ni hasta dónde va a llegar Argentina”, señaló.
El valor de la muestra y del trabajo fotográfico
El periodista destacó que la exposición no solo celebra la carrera de Messi, sino también la tarea de quien lo acompañó con su cámara durante buena parte de su vida deportiva.
“Esta muestra pone en valor la evolución de un jugador con mucho talento, que soñó de chico, que tuvo inconvenientes, que se frustró, que cayó, que lloró, que se levantó y que celebró”, expresó.
Y agregó: “Creo que muestra ese espíritu y, además, pone en valor el trabajo de un fotógrafo que lo siguió durante toda su carrera”.
Objetos de colección y entrada gratuita
Además de las fotografías, la muestra incluye réplicas y objetos vinculados a la historia deportiva de Messi, cedidos por su familia y provenientes del Museo del Deporte de Rosario.
“Vemos la Copa del Mundo, el botín y un balón. Son réplicas, propiedades de la familia Messi, y la verdad que también es un privilegio para la muestra que estos objetos, que estaban exhibidos en el Museo del Deporte de Rosario, hoy estén en Rafaela y sigan recorriendo la provincia”, destacó.
“Hay una réplica del Balón de Oro, del botín y camisetas de cuando Argentina se consagró campeona del mundo. Son objetos de colección”, indicó.
Más detalles de la muestra
Para celebrar los 39 años de Lionel Messi, el Gobierno de la Provincia, Lotería de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela inaugurarán este miércoles 24 de junio la muestra “Instantáneas de gloria”.
La muestra podrá visitarse de manera libre y gratuita en Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544, Rafaela) del 24 al 30 de junio. Estará habilitada de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los domingos de 16 a 19 horas.
Una vez finalizada, la muestra viajará hacia Reconquista para ser exhibida del 4 al 11 de julio. Cabe señalar que la exposición ya pasó por las ciudades de Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto congregando a multitudes en torno a la figura del astro rosarino.