"Un jugador que se cayó, lloró y se levantó”

Inauguraron en Rafaela la muestra fotográfica de Lionel Messi

La propuesta reúne imágenes de Gustavo Ortiz, fotógrafo que acompañó al capitán argentino desde sus primeros pasos en la Selección hasta la conquista del Mundial de Qatar. Se trata de una exposición organizada por el Gobierno de la Provincia, Lotería de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela.