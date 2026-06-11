La Copa del Mundo 2026 ya empieza a sentirse en Venado Tuerto. Aunque en las primeras horas de la mañana de este jueves el movimiento en el centro todavía era moderado, el clima mundialista comienza a ganar terreno en vidrieras, comercios y conversaciones cotidianas, especialmente con la expectativa puesta en el debut de la Selección Argentina el próximo martes 16.
Vestida de celeste y blanco, Venado Tuerto impulsa el comercio
Los comercios registran un alza en consultas y ventas de televisores, aprovechando las promociones y financiación para el máximo evento del fútbol a nivel mundial.
Con el inicio del torneo, la ciudad empieza lentamente a cambiar su ritmo. En las calles céntricas, los colores celeste y blanco aparecen en locales comerciales, vidrieras, globos, camisetas, pelotas, banderas y accesorios. Todavía no se percibe una explosión de fervor, pero los comerciantes coinciden en que el movimiento ya comenzó y que podría crecer con el correr de los días, sobre todo cuando Argentina juegue su primer partido.
El televisor, la figurita fuerte del Mundial
Uno de los rubros que más siente el impacto de cada Copa del Mundo es el de electrodomésticos. En Venado Tuerto, los comercios del sector ya comenzaron a registrar un incremento en consultas y ventas, especialmente en televisores de gran tamaño.
En un local céntrico de electrodomésticos, decorado con globos celestes y blancos, uno de los empleados confirmó que el Mundial volvió a despertar el interés por renovar pantallas.
“La gente empezó a renovar los televisores, sobre todo la línea QLED, 4K y televisores de 55 pulgadas para arriba”, explicó.
Según detalló, los modelos más buscados son de 55 y 65 pulgadas, aunque también hubo ventas de equipos mucho más grandes. “Se han vendido muchos televisores de 98 pulgadas. La gente quiere ver el Mundial en grande”, señaló.
El fenómeno no es nuevo. Cada cuatro años, el Mundial aparece como una oportunidad para cambiar el televisor, aprovechar promociones y equipar el hogar para ver los partidos con familiares o amigos.
“Es histórico. Para los mundiales siempre pasa un poco eso. La gente aprovecha promociones, tarjetas y financiación”, apuntó el trabajador.
Como referencia, indicó que un televisor TCL de 55 pulgadas se ofrece en 12 cuotas sin interés a 700 mil pesos. También comentó que, en el segmento de pantallas gigantes, un televisor de 98 pulgadas puede ir desde 4,5 millones de pesos hasta 7,5 millones en modelos.
Financiación y consumo mundialista
El financiamiento aparece como una herramienta clave para acompañar este movimiento. Desde el comercio indicaron que trabajan con 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas y hasta 15 cuotas sin interés con algunos bancos en productos seleccionados.
También destacaron que el crédito personal, con tasas más bajas que en otros momentos, permite que algunos clientes puedan avanzar en compras de mayor valor.
“Veníamos con seis cuotas sin interés y hoy tenemos doce. La gente aprovecha la tarjeta y también el crédito personal, que bajó la tasa de interés”, explicaron.
Además de televisores, también crecen las consultas por productos complementarios para vivir los partidos en casa: barras de sonido, equipos bluetooth y sillones de dos o tres cuerpos, además de sillones en L.
El Mundial, en ese sentido, funciona como excusa para mejorar el espacio familiar. “El Mundial dura un mes, pero después la vida sigue. Mucha gente aprovecha para equiparse y quedarse con esas comodidades en el hogar”, comentaron.
Camisetas, pelotas y moda mundialista
El rubro deportivo también empieza a vivir su propio movimiento. En casas de indumentaria, la camiseta argentina vuelve a ocupar un lugar central en las vidrieras, especialmente la nueva versión con las tres estrellas y el parche de campeón del mundo obtenido en Qatar 2022.
En un comercio deportivo ubicado en la zona de Belgrano y Maipú, Aníbal, uno de los trabajadores del local, aseguró que ya se activó el “modo Mundial”.
“Desde hace bastante tiempo tenemos la camiseta nueva y la demanda fue muy buena. Siempre pasa que, cuando Argentina clasifica a octavos, explota un poco más la fiebre mundialista y todo el mundo quiere tener la camiseta nueva”, explicó.
El movimiento no se limita a la camiseta titular. También hay demanda de la alternativa, conjuntos, pantalones, camperas, gorras, botines y productos vinculados a la Copa del Mundo. “Los argentinos somos muy futboleros y hay mucha expectativa después de lo que pasó en Qatar 2022”, remarcó.
La camiseta oficial de la Selección Argentina tiene un valor de 160 mil pesos, con descuentos para pagos de contado o transferencia. Además, el comercio ofrece distintas opciones de financiación: tres cuotas sin interés, algunas promociones de seis y hasta diez cuotas, según la tarjeta.
“Sabemos que hoy no es tan fácil desembolsar 150 o 160 mil pesos, pero en cuotas se hace más accesible”, indicó.
Pelotas y productos para todos los bolsillos
Otro de los productos buscados es la pelota del Mundial. Según explicaron desde el comercio, ya recibieron reposición en varias oportunidades por la alta demanda.
“La pelota del Mundial la recibimos dos o tres veces porque es espectacular cómo se vende”, contó Aníbal.
Los precios varían según el modelo. Hay opciones de 90 mil pesos, otras de 65 mil pesos, y también versiones más chicas que rondan los 45 mil pesos.
En paralelo, algunos comercios ofrecen alternativas más económicas en camisetas importadas, con valores sensiblemente inferiores a los de la camiseta oficial. En uno de los locales consultados, una camiseta argentina importada se ofrecía a 39 mil pesos en efectivo o transferencia, y 45 mil pesos con tarjeta de crédito.
Esta variedad de precios permite que más vecinos puedan sumarse al clima mundialista, aun cuando no todos puedan acceder a productos oficiales.
Banderas, gorros y accesorios para alentar
Además de electrodomésticos e indumentaria deportiva, el Mundial también impacta en comercios vinculados a bazar, cotillón y accesorios. Allí se venden banderas, banderines, gorros, pinturas para la cara y otros elementos para decorar casas, vidrieras o acompañar los partidos.
Varios comercios de estos rubros reconocieron que el movimiento viene siendo bueno y que muchos clientes buscan productos para alentar a la Selección sin realizar grandes gastos.
La lógica se repite: algunos ya tienen camiseta, otros compran una alternativa económica, y muchos completan el ritual mundialista con accesorios celestes y blancos.
Un movimiento que podría crecer con Argentina en cancha
La expectativa de los comerciantes está puesta en el recorrido de la Selección. Si bien el Mundial comienza este martes, en la calle se percibe que la fiebre podría acelerarse cuando Argentina dispute su primer partido y, especialmente, si avanza de fase.
En los negocios deportivos lo tienen claro: cada triunfo de la Selección puede traducirse en más ventas, más consultas y más gente buscando vestir los colores nacionales.
“Esperamos que Argentina llegue hasta el final”, resumieron desde el comercio deportivo.
Por ahora, Venado Tuerto empieza a palpitar. Sin una euforia desbordada, pero con señales concretas: televisores que salen en cajas durante la mañana, vidrieras vestidas de celeste y blanco, camisetas oficiales y alternativas, pelotas, banderas y promociones que buscan acompañar el entusiasmo.
El Mundial, una vez más, se transforma en algo más que fútbol. También mueve emociones, hábitos de consumo y parte de la economía local. En Venado Tuerto, la pelota empieza a rodar también en los comercios.