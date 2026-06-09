La situación del comercio minorista atraviesa un escenario complejo en Venado Tuerto, en sintonía con los indicadores nacionales difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que marcaron en mayo una caída interanual de ventas del 1,2% a precios constantes. En ese contexto, Ezequiel Coello, referente del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad, sostuvo que el relevamiento local también refleja una baja en unidades vendidas y, sobre todo, una tendencia que se mantiene desde hace varios meses.
El comercio en Venado Tuerto apuesta al Mundial y el Día del Padre para lograr un repunte en las ventas
Ezequiel Coello, referente del Centro Comercial, aseguró que “el ahogo en los hogares y en los consumidores es el mayor enemigo que tiene hoy el comercio”.
“En nuestro caso lo medimos en unidades vendidas, que es una forma parecida a hacerlo a precios constantes, y también nos marca una caída. Lamentablemente, no sólo nos marca una caída, sino una caída sostenida”, expresó.
Coello advirtió que el impacto se siente con fuerza en los comercios físicos, especialmente por la combinación entre menores ventas, costos actualizados y márgenes cada vez más reducidos. “Son muchos meses de caída que llevan a una situación complicada para el comercio”, señaló.
Precios contenidos
Uno de los puntos centrales del análisis fue la diferencia entre los precios de venta y los costos que deben afrontar los comerciantes. Según Coello, muchas veces el consumidor mantiene una percepción desactualizada sobre los valores en los locales de la ciudad.
“Si la gente recorriera físicamente los comercios de Venado Tuerto, se encontraría con los mismos precios o incluso precios más baratos que el año pasado. Y la verdad es que es así”, aseguró.
Sin embargo, esa política de precios no alcanza para compensar el incremento de los gastos fijos. “El comerciante hoy tiene que vender a precios iguales o incluso más baratos que el año pasado, pero con costos de 2026”, remarcó.
En ese sentido, mencionó el peso de los servicios, las paritarias, los ajustes de alquileres, los seguros, las cargas sociales, las habilitaciones y los impuestos. “Todo eso está ajustando los márgenes, que en algunos casos son cada vez más exiguos, y eso provoca el cierre de muchos locales en la ciudad”, afirmó.
Locales vacíos
Coello también hizo referencia a una imagen cada vez más visible en Venado Tuerto: locales cerrados tanto en el microcentro como en distintos barrios. Según explicó, en una primera etapa muchos comercios se trasladaron del centro hacia zonas barriales en busca de menores costos y mejores condiciones edilicias, pero actualmente la problemática se extendió a toda la ciudad.
“En un principio se dio un corrimiento de muchos locales del centro hacia los barrios por una cuestión de costos y porque muchos locales barriales eran nuevos y estaban muy bien. Pero hoy ya tenés locales cerrados por toda la ciudad”, describió.
Para el dirigente comercial, la ecuación económica de sostener un local abierto se volvió cada vez más difícil. “Si uno da una vuelta por las calles céntricas se da cuenta de que los números no dan para soportar el precio de los alquileres más el costo de tener un comercio abierto”, planteó.
Además de la baja en el consumo, Coello apuntó contra la competencia desleal y el mercado informal, a los que consideró factores que profundizan la crisis del comercio formal.
“El comerciante físico paga alquiler, empleados, leyes sociales, seguro, habilitación e impuestos, y tiene que competir con grandes cadenas, con plataformas digitales, pero también con la competencia desleal y el mercado ilegal”, sostuvo.
En ese punto, fue crítico con la falta de controles. “Ahí es donde se genera mayor indignación, porque muchas veces no hay forma ni voluntad de frenar eso. Te encontrás con negocios abiertos en cualquier garage, vendiendo sin pagar nada, mientras el comerciante tiene que tener todo medianamente en regla”, indicó.
"Bolsillos flacos"
Si bien reconoció la competencia de las plataformas digitales, Coello consideró que el mayor problema actual no está en el comercio electrónico, sino en la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.
“La mayor competencia que tiene hoy el comerciante no son las plataformas, sino la poca liquidez que tenemos cada uno de nosotros en los bolsillos”, afirmó.
El representante del Centro Comercial explicó que, aunque la inflación mostró ciertos niveles de desaceleración, muchos ingresos no acompañaron el ritmo de los aumentos y, al mismo tiempo, rubros como servicios, medicina y otros gastos básicos crecieron por encima de la capacidad de pago de muchas familias.
“Si antes en el bolsillo te quedaban 100 pesos disponibles para gastar, hoy te quedan 80 o 70. Por eso también se ve un aumento de la mora en tarjetas de crédito y en créditos”, señaló.
En esa línea, sostuvo que el aguinaldo, que en otros años podía estar asociado a consumos o compras extraordinarias, hoy aparece en muchos hogares como una herramienta para cubrir deudas. “Años atrás se esperaba el aguinaldo para ver qué gustito te dabas o en qué invertías. Hoy, en muchos hogares, se está esperando para pagar cuentas o ponerse al día con algo de todo lo que se debe”, agregó.
Y resumió: “Ese ahogo en los hogares y en los consumidores es el mayor enemigo que tiene hoy el comercio”.
Expectativas con cautela
Consultado por las perspectivas para los próximos meses, Coello sostuvo que quien decide sostener un comercio, una industria o un emprendimiento de servicios necesita mantener una mirada optimista, aunque reconoció que el escenario todavía genera preocupación.
“Para abrir un comercio, una industria o ser prestador de servicios, primero tenés que ser optimista. Si no, pondrías la plata a trabajar en la bicicleta financiera”, expresó.
De todos modos, advirtió que mientras no mejore el ingreso de las familias será difícil pensar en una recuperación firme del consumo. “Lo que veo y lo que charlo con los comerciantes es que, si no se afloja un poco la soga al cuello de los ingresos de la gente, la situación se ve muy complicada”, manifestó.
También mencionó la incertidumbre laboral en distintos sectores y el impacto de la apertura de importaciones. “Con una importación desmedida hemos tenido ajustes de puestos de trabajo muy importantes, y eso se ve preocupante”, indicó.
“Ponete la 10”
En medio de este contexto, el Centro Comercial lanzó el concurso “Ponete la 10”, una propuesta vinculada al Mundial y pensada para promover la circulación de consumidores por los locales adheridos.
“Durante junio vamos a tener dos concursos: uno es Ponete la 10 y el otro por el Día del Padre. Con Ponete la 10 apostamos por la Selección”, explicó Coello.
La iniciativa prevé sorteos por cada partido que dispute Argentina. En cada encuentro se elegirán 11 ganadores: un “capitán”, que recibirá un voucher de 50 mil pesos, y otros diez ganadores, que obtendrán vouchers de 25 mil pesos. Los premios deberán ser canjeados en el comercio donde el participante escaneó el código QR.
“Vamos a elegir el equipo de la ciudad que se pone la 10. Un ganador de un voucher de 50 mil pesos será nuestro capitán y después habrá diez ganadores de vouchers de 25 mil pesos”, detalló.
Coello explicó que la cantidad de sorteos dependerá del recorrido de la Selección Argentina en la competencia. “Si Argentina llega a la final serán ocho sorteos; si queda antes, serán menos”, aclaró.
Cómo participar
Para participar, los vecinos deben acercarse a alguno de los más de 120 comercios adheridos, escanear el código QR disponible en el local y completar un formulario con datos personales básicos. Luego deberán indicar su pronóstico para el partido de Argentina: si gana, empata o pierde, y cuál será el resultado.
“Los que aciertan el resultado entran en el sorteo por el voucher de 50 mil pesos. Los demás participan por los vouchers de 25 mil pesos”, explicó Coello.
El dirigente aclaró que la participación es por cada partido y no se acumula hasta el final del torneo. “Si escaneás para un partido, después tenés que volver a escanear para el siguiente. Podés hacerlo en el mismo comercio o en otro comercio adherido”, precisó.
Volver a vincular al vecino con el comerciante
Más allá del atractivo de los premios, Coello remarcó que el objetivo principal es recuperar el vínculo entre consumidores y comerciantes locales.
“Buscamos que el consumidor vuelva al comercio, que vuelva esa comunidad con el comerciante, porque es un círculo virtuoso que nos ayuda a todos”, sostuvo.
En esa línea, destacó que cada compra en un comercio local tiene un efecto multiplicador dentro de la economía de la ciudad. “Ese comerciante paga sueldos, compra cosas en la ciudad y esas compras son para otro comerciante, que a su vez también paga sueldos. Esa gente después vuelve a gastar en la ciudad”, explicó.
Para Coello, el concurso no resolverá por sí solo la crisis del sector, pero puede generar movimiento y acercar nuevamente a los vecinos a los locales. “No te vas a salvar con un voucher de 50 mil pesos, pero genera movimiento. En ese movimiento la gente va, ve qué ofertas tenés, mira cómo está el local, conversa con el comerciante y se vuelve a generar ese vínculo que queremos que perdure”, concluyó.