El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, suscribió un convenio de colaboración con el intendente de la ciudad de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, mediante el cual la Municipalidad cedió en comodato un terreno destinado a la ampliación de la infraestructura del Poder Judicial en esa ciudad.
La Municipalidad de San Jorge cedió un terreno a la Corte Suprema para ampliar la infraestructura judicial
El convenio fue rubricado por el presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, y el intendente Juan Pablo Pellegrino. El inmueble recibido en comodato permitirá construir nuevas dependencias para el Distrito Judicial N° 11.
Durante la actividad, el presidente de la Corte estuvo acompañado por los ministros Dr. Rubén Luis Weder y Dr. Diego Maciel. Asimismo, participó del acto el senador provincial por el departamento San Martín, Esteban Motta.
El acuerdo representa un paso significativo para el fortalecimiento del servicio de justicia en el Distrito Judicial N.º 11, al posibilitar la futura construcción de nuevas dependencias judiciales que permitan acompañar el crecimiento de la actividad jurisdiccional y brindar mejores condiciones de atención a la ciudadanía.
La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto que vienen desarrollando ambas instituciones para dar respuesta a las necesidades edilicias de los organismos judiciales con asiento en San Jorge. En ese sentido, el inmueble cedido será destinado exclusivamente a la construcción de espacios que contribuyan a la modernización y expansión de la estructura judicial local.
Con la firma de este convenio, la Corte Suprema reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de la prestación del servicio de justicia en todo el territorio provincial, promoviendo acciones articuladas con los gobiernos locales para acompañar el desarrollo de cada comunidad.