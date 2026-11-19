Poder Judicial

La Municipalidad de San Jorge cedió un terreno a la Corte Suprema para ampliar la infraestructura judicial

El convenio fue rubricado por el presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, y el intendente Juan Pablo Pellegrino. El inmueble recibido en comodato permitirá construir nuevas dependencias para el Distrito Judicial N° 11.