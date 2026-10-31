El Gobierno nacional solicitó al Senado de la Nación el acuerdo para designar a Ariel Di Giura Kaltenegger como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Reconquista, provincia de Santa Fe, en reemplazo de Aldo Alurralde, que asumirá como Ministro de la Corte Suprema provincial.
El Gobierno propuso a Ariel Di Giura Kaltenegger como nuevo juez federal de Reconquista
El presidente Javier Milei envió el pliego al Senado para obtener el acuerdo necesario. El actual secretario penal del juzgado deberá defender su postulación ante la Cámara alta antes de que se concrete el nombramiento.
La propuesta consta en el mensaje 2026/294, fechado el jueves 29 de octubre de 2026, que lleva las firmas digitales del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
El documento solicita el acuerdo correspondiente para posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
La copia difundida presenta un sello de recepción de la Dirección de Mesa de Entradas del Senado con fecha 29 de octubre de 2026.
Se trata de una propuesta de nombramiento que requiere el acuerdo de la Cámara alta.
Trayectoria
El abogado Ariel Di Giura Kaltenegger se desempeña como secretario penal del Juzgado Federal de esa ciudad, función que ejerce desde 2015.
La propuesta representa un paso decisivo en un proceso de selección que, según explicó, comenzó hace cuatro años. Sin embargo, el nombramiento todavía requiere el tratamiento del pliego y el acuerdo del Senado de la Nación.
“El presidente pide al Senado el acuerdo para que se me designe como juez federal en Reconquista”, señaló. Sobre los próximos pasos, indicó que deberá presentarse ante la Cámara alta para defender su postulación y que, una vez completada esa instancia y obtenido el acuerdo, el trámite regresará al Ejecutivo para la designación final.
“Espero que antes de fin de año pueda ya jurar y hacerme cargo del Juzgado Federal de Reconquista”, expresó.
De Rosario a Reconquista
Di Giura Kaltenegger nació en Rosario el 30 de junio de 1980 y se recibió de abogado en 2009. Ese mismo año comenzó a ejercer la profesión de manera particular, con un estudio jurídico en su ciudad natal.
Luego cursó la especialización en Derecho Tributario en la Universidad Nacional de Rosario, que completó en 2015. Durante esa formación tuvo como profesor al doctor Aldo Alurralde, quien le propuso incorporarse a su equipo en el Juzgado Federal de Reconquista.
“Me sumé como secretario penal del Juzgado Federal en esta ciudad y hasta el día de la fecha”, resumió sobre el inicio de una etapa profesional que también significó su radicación en el norte santafesino.
Su trayectoria incluye, además, la actividad docente. Es profesor de Teoría del Estado en la Universidad Católica de Santa Fe y cuenta con publicaciones de artículos vinculados con su especialidad y otras materias jurídicas.
También se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Jurídicas. Según detalló, ya aprobó todas las asignaturas y presentó el proyecto de tesis doctoral para su evaluación.
Con el pedido de acuerdo enviado al Senado, su postulación ingresa ahora en una instancia clave. La expectativa del actual secretario penal es completar el procedimiento durante lo que resta del año y asumir al frente del juzgado.