El Centro de Innovación de Avellaneda ofrece cursos de verano para todas las edades

La Municipalidad de Avellaneda invita a la comunidad a participar de una nueva edición de los cursos de verano del Centro de Innovación, una propuesta pensada para aprovechar el receso estival a través de actividades educativas, lúdicas y tecnológicas destinadas a personas de todas las edades.
La programación incluye opciones para niñas y niños a partir de los 6 años, adolescentes, adultos y también actividades diseñadas especialmente para disfrutar en familia, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro, el aprendizaje colaborativo y el uso creativo del tiempo libre.
Talleres con enfoque STEAM
La agenda de este verano recupera lo mejor de los talleres clásicos del Centro de Innovación, incorporando además nuevas propuestas orientadas al aprendizaje desde el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), que promueve la integración de distintas disciplinas para el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Entre las actividades disponibles se destacan el Club Maker, Programar jugando en familia, Impresión 3D, Aventura Científica, El Taller de Newton, Artébotica y el Taller del Espacio, propuestas que combinan experimentación, tecnología y creatividad en entornos dinámicos y participativos.
Inscripciones y modalidades de participación
Las personas interesadas pueden inscribirse de manera online a través del sitio agenpia.org/cursos, o bien hacerlo de forma presencial en el Centro de Innovación, ubicado en Calle 2 Nº 886.
La atención para inscripciones presenciales se realiza de lunes a sábado por la mañana, de 9 a 12 horas, y de lunes a viernes por la tarde, de 15 a 19 horas. Desde el Municipio destacaron que los cupos son limitados y recomendaron realizar la inscripción con anticipación.
Con esta iniciativa, Avellaneda reafirma su compromiso con la educación, la innovación y el acceso al conocimiento, generando propuestas que invitan a crear, jugar y aprender durante el verano.