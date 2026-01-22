En el norte provincial

El Centro de Innovación de Avellaneda ofrece cursos de verano para todas las edades

Durante el receso de verano, la Municipalidad de Avellaneda pone en marcha una variada agenda de cursos y talleres en el Centro de Innovación, con propuestas destinadas a niñas, niños, adolescentes y adultos, que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje compartido.