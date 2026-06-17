La situación de Avril Pérez atraviesa un momento delicado. Según contó su hermana, Anabel Soledad Pérez, la familia necesita reunir con urgencia donantes de sangre para reponer las unidades que se utilizan en las transfusiones que la joven recibe durante su tratamiento.
Una joven norteña espera su tercer trasplante de hígado y necesita donantes de sangre para afrontar la intevención
Avril Pérez, de 25 años, oriunda de La Gallareta, permanece internada en Santa Fe a la espera de un nuevo trasplante hepático. Su familia lanzó una campaña solidaria para reunir donantes de sangre y poder afrontar las transfusiones que requiere mientras aguarda la intervención.
«Se nos está complicando conseguir los dadores. Necesitamos llegar a 70 para el momento del trasplante, pero además necesitamos seguir reponiendo sangre para las transfusiones que recibe ahora», explicó.
Actualmente, la campaña logró reunir 57 donantes, por lo que todavía faltan al menos 13 personas más para alcanzar el objetivo fijado para el trasplante. Sin embargo, la necesidad es permanente.
«No queremos ocupar las unidades que ya tenemos anotadas para el momento del trasplante. Necesitamos que la gente de Santa Fe o de localidades cercanas pueda acercarse a donar para ir reponiendo lo que se utiliza todos los días», señaló Anabel.
Una historia de lucha
Avril tiene 25 años y nació con una patología hepática que la obligó a atravesar complejos tratamientos desde muy pequeña. Su hermana relató que ya recibió dos trasplantes de hígado: «El primero fue con donante vivo, pero lo rechazó. Después recibió un trasplante cadavérico y ahora este sería el tercero».
La joven permanece internada en el sanatorio MIT de Santa Fe (Av Freyre 3074) donde continúa realizándose estudios para determinar la fecha definitiva de la intervención.
«Ayer le hicieron la última biopsia de médula y estamos esperando ese resultado para completar todos los estudios. Después llegará el visto bueno con la fecha del trasplante», explicó.
La importancia de donar
Desde la familia remarcaron que actualmente se reciben donantes de cualquier grupo sanguíneo debido a la gran demanda existente. «Primero nos pedían determinados grupos, pero ahora aceptan cualquiera por la cantidad que se necesita», indicó.
Anabel también destacó el esfuerzo que realiza su madre, quien permanece junto a Avril durante toda la internación. «Mi mamá es quien la acompaña allá. La situación es difícil y necesitamos mucho de la solidaridad de la gente».
Finalmente, dejó un mensaje para toda la comunidad: «Queremos pedir que quienes puedan se acerquen a donar. Es muy importante. Necesitamos de la solidaridad de todos porque cada donación puede hacer la diferencia».
La familia continúa difundiendo la campaña con la esperanza de alcanzar la cantidad de donantes necesaria para que Avril pueda afrontar con mayores garantías el trasplante que espera desde hace meses.
Aquellos donantes interesados en colaborar deben acercarse al local de Medicina Transfusional Santa Fe, en Bv. Galvez 1985, de lunes a viernes de 7 a 11.
Cada donación cuenta. Cada gesto solidario acerca a Avril a una nueva oportunidad de vida.