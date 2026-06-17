Departamento Vera

Una joven norteña espera su tercer trasplante de hígado y necesita donantes de sangre para afrontar la intevención

Avril Pérez, de 25 años, oriunda de La Gallareta, permanece internada en Santa Fe a la espera de un nuevo trasplante hepático. Su familia lanzó una campaña solidaria para reunir donantes de sangre y poder afrontar las transfusiones que requiere mientras aguarda la intervención.