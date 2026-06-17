El pasado sábado 13 de junio se concretó la firma de un convenio entre el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Civil Hogar de Ancianos “La Merced” para Autoválidos de Avellaneda, un paso fundamental para continuar fortaleciendo este proyecto que nace del compromiso comunitario.
Buenas Prácticas: millonario convenio para fortalecer el trabajo de un hogar de ancianos de Avellaneda
Fue firmado entre el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Civil Hogar de Ancianos “La Merced” para Autoválidos de la ciudad norteña.
El Programa Buenas Prácticas contempla un aporte económico de $ 14.986.320,00 destinado a la adquisición de mobiliario y equipamiento para los dormitorios de la institución.
«Esta inversión permitirá avanzar hacia la etapa final de la obra, consolidando el objetivo de la Comisión Directiva de establecer una fecha para la pronta inauguración, puso de relieve la concejal Milena Zalazar (Unidos), que fue la impulsora de la iniciativa.
La edil remarcó la importancia de acompañar este tipo de acciones que surgen desde la comunidad: “Es fundamental apoyar a las comisiones que empujan con tanta fuerza el avance de proyectos que impactan directamente en la comunidad. Desde el gobierno provincial se busca potenciar y acompañar precisamente este tipo de iniciativas comunitarias que nacen del territorio y que se proyectan con una mirada a largo plazo”.
“Este aporte de casi 15 millones de pesos representa un paso muy importante para el Hogar de Ancianos ‘La Merced’. Estamos cada vez más cerca de concretar un sueño que nació del compromiso y la solidaridad de muchas personas que trabajaron durante años para que este proyecto se haga realidad”, expresó.
Zalazar, quien realizó las gestiones para acceder al programa provincial, remarcó que la inversión permitirá avanzar hacia la etapa final de la obra. “La adquisición del equipamiento y el mobiliario era una de las necesidades más importantes para poner en funcionamiento el edificio. Con este acompañamiento del Gobierno Provincial damos un paso decisivo hacia la pronta inauguración del hogar”, señaló.
Trabajo conjunto
También valoró el trabajo conjunto entre las distintas instituciones y niveles del Estado. “Cuando las organizaciones de la sociedad civil, el municipio, la provincia y los representantes legislativos trabajan de manera articulada, los resultados llegan. Este es un claro ejemplo de que el esfuerzo compartido puede transformar proyectos en realidades concretas para nuestra comunidad”.
Finalmente, agradeció el compromiso de la Comisión Directiva de la entidad y de quienes acompañan el proyecto desde sus inicios.
“Quiero reconocer especialmente a la Asociación Civil Hogar de Ancianos ‘La Merced’, encabezada por el doctor José Pividori, por la dedicación y perseverancia que han demostrado. Nuestro compromiso es seguir acompañando hasta que podamos abrir las puertas de esta institución tan necesaria para Avellaneda y la región”, concluyó.
Respuesta concreta
En tanto, el senador Marcón y el intendente Braidot también valoraron el compromiso y la perseverancia de quienes integran la comisión, haciendo hincapié en la magnitud de una obra que representa una respuesta concreta para las necesidades de los adultos mayores de la zona.
Del acto participaron el presidente de la Asociacion Dr. José Pividori e integrantes de la misma, el senador provincial, Orfilio Marcón; el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot y la concejal Milena Zalazar, quienes vienen acompañando las gestiones de la institución.
Desde la comisión directiva del Hogar renovaron la invitación a toda la ciudadanía de Avellaneda a participar y sumarse a las asambleas de la institución.
El objetivo es seguir fortaleciendo un proyecto colectivo que, con el acompañamiento de vecinos, instituciones y autoridades, se encamina a convertirse en una realidad que beneficiará a personas mayores de toda la región.