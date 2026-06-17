Departamento General Obligado

Buenas Prácticas: millonario convenio para fortalecer el trabajo de un hogar de ancianos de Avellaneda

Fue firmado entre el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Civil Hogar de Ancianos “La Merced” para Autoválidos de la ciudad norteña.