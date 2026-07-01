La ciudad de Vera volverá a convertirse en un punto de referencia para el básquet regional con la realización del 2º Campus de Básquetbol, una iniciativa que busca brindar a niños, adolescentes y entrenadores una experiencia de formación integral junto a reconocidos profesionales del deporte.
Básquet, formación y valores: Vera organiza un campus con la participación de Rubén Magnano
Los días 18 y 19 de julio, el Círculo Recreativo de Vera será sede de la segunda edición del Basquetbol Camp "Por la Vida Jugando con el Corazón", una propuesta destinada a niños, adolescentes, entrenadores y profesores que combinará entrenamiento deportivo, formación integral y promoción de hábitos saludables. El evento contará con la participación del histórico entrenador Rubén Magnano, además de jugadores, preparadores físicos y especialistas de distintas disciplinas.
Organizado por el Círculo Recreativo de Vera, el campus se desarrollará los días 18 y 19 de julio bajo el lema "Por la Vida Jugando con el Corazón", una consigna que refleja el espíritu de una propuesta que trasciende el entrenamiento deportivo para promover valores, hábitos saludables y el crecimiento personal.
El impulsor de la iniciativa es Juan "Juanchy" Bergel, exjugador de básquet con trayectoria internacional y surgido del club organizador, quien decidió regresar a Vera para compartir su experiencia con las nuevas generaciones.
"Se trata de una movida para que los chicos tengan contacto con el profesionalismo y se relacionen con jugadores de alto nivel, potenciando el básquet del norte santafesino", explicó Bergel al presentar la actividad.
Entrenamientos, ciencia y formación integral
El campus está dirigido a jóvenes de entre 8 y 18 años y ofrecerá un programa que combina prácticas en cancha con capacitaciones a cargo de un equipo interdisciplinario.
Durante las dos jornadas habrá entrenamientos técnicos, preparación física y clínicas de básquet, además de charlas sobre nutrición deportiva, psicología aplicada al deporte, neurociencias, prevención de lesiones y reglamentación.
También se desarrollarán espacios específicos destinados a entrenadores y profesores, con el objetivo de actualizar conocimientos y brindar herramientas para el trabajo cotidiano en clubes y escuelas deportivas.
Según adelantó Bergel, participarán cinco entrenadores que actualmente integran equipos de la Liga Argentina, además de nutricionistas, kinesiólogos, árbitros y psicólogos deportivos.
El exbasquetbolista explicó además que el campus forma parte de una campaña nacional orientada a la prevención del cáncer mediante la promoción del deporte como herramienta para fomentar estilos de vida saludables.
"Buscamos involucrar al deporte para crear buenos hábitos y valores para una vida saludable, que es el objetivo final de esta iniciativa", señaló.
Rubén Magnano, la gran figura invitada
Uno de los principales atractivos del campus será la presencia de Rubén Magnano, uno de los entrenadores más importantes en la historia del básquet argentino.
El técnico que condujo a la Selección Argentina hacia la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 participará del evento y ofrecerá una charla abierta al público el sábado 18 de julio a las 21 en el Cine Teatro Español de Vera. La conferencia será con entrada libre y gratuita.
Como complemento de la propuesta también estará presente Rosco, la mascota oficial de la Selección Argentina y de la Asociación de Jugadores de Básquet, quien compartirá actividades con los participantes más pequeños.
Gran expectativa en la región
El interés generado por esta segunda edición del campus ya comenzó a reflejarse en la cantidad de inscriptos. Desde la organización informaron que la convocatoria se acerca al centenar de participantes provenientes de distintas localidades del norte santafesino y provincias vecinas.
La inscripción tiene un valor de 40.000 pesos para los participantes locales y 60.000 pesos para quienes lleguen desde otras ciudades, monto que incluye los almuerzos de ambas jornadas.
Con una propuesta que reúne entrenamiento de alto nivel, educación, prevención y promoción de valores, el Basquetbol Camp busca consolidarse como uno de los principales eventos de formación deportiva del norte santafesino, ofreciendo a niños, jóvenes y entrenadores la posibilidad de aprender junto a referentes que dejaron su huella en el básquet argentino e internacional.