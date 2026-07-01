En el Círculo Recreativo

Básquet, formación y valores: Vera organiza un campus con la participación de Rubén Magnano

Los días 18 y 19 de julio, el Círculo Recreativo de Vera será sede de la segunda edición del Basquetbol Camp "Por la Vida Jugando con el Corazón", una propuesta destinada a niños, adolescentes, entrenadores y profesores que combinará entrenamiento deportivo, formación integral y promoción de hábitos saludables. El evento contará con la participación del histórico entrenador Rubén Magnano, además de jugadores, preparadores físicos y especialistas de distintas disciplinas.