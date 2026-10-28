Judiciales

La Corte Suprema de Santa Fe rechazó un recurso de Degoumois y ratificó su condena

El máximo tribunal provincial denegó el traslado del caso a la Corte Suprema de la Nación. La defensa Ricardo Degoumois había alegado supuestas violaciones al derecho de defensa y “gravedad institucional”. Pero, los ministros ratificaron la solidez de las pruebas y los principios constitucionales cuestionados.