El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González visitaron las localidades de Colonia Rosa y Colonia Bossi, en el departamento San Cristóbal, donde participaron de la entrega de aportes destinados a instituciones locales y a la ejecución de obras de infraestructura.
Colonia Rosa y Colonia Bossi recibieron aportes para instituciones y obras de infraestructura
El senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González entregaron $7,3 millones a entidades de Colonia Rosa, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional. En Colonia Bossi, se otorgaron más de $40 millones del Fondo de Obras Menores para ejecutar 2.000 metros de ripio.
En Colonia Rosa, los recursos correspondieron al Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe y sumaron un total de $7.300.000. En tanto, en Colonia Bossi se entregó un aporte de $40.013.589,67 del Fondo de Obras Menores de la Provincia para mejorar la infraestructura vial.
Colonia Rosa: aportes para clubes, una biblioteca y una escuela
En Colonia Rosa, los legisladores fueron recibidos por la presidenta comunal, Silvana Imoberdorf, con quien participaron de la entrega de aportes económicos a instituciones de la localidad.
Los beneficiarios fueron el Colonia Rosa Bochas Club, que destinará los fondos a un viaje; el Club Unión Social y Deportivo, para la realización de un evento deportivo; y la Biblioteca Popular Gastón Bianchi, que utilizará los recursos para organizar el evento «Choco Té» y cubrir gastos de funcionamiento.
También recibió un aporte la Comuna de Colonia Rosa, destinado a los gastos de las fiestas patronales, mientras que la Escuela Primaria N.º 6097 Almafuerte utilizará los fondos para financiar dos viajes educativos: uno a Ataliva y otro a la Laguna La Verde.
Durante el encuentro, Imoberdorf destacó la importancia de la asistencia económica para el sostenimiento de las entidades locales y señaló las dificultades que enfrentan para afrontar sus actividades cotidianas, muchas de las cuales dependen del trabajo voluntario de sus integrantes.
Por su parte, González indicó que los recursos legislativos permiten acompañar a clubes, escuelas y bibliotecas, y atender necesidades concretas de las comunidades.
Colonia Bossi: más de $40 millones para obras de ripio
La agenda continuó en Colonia Bossi, donde Michlig y González fueron recibidos por el presidente comunal, Gustavo Capella, junto al tesorero Víctor Hugo Merlo y la vicepresidenta Carina Albera.
En la localidad se concretó la entrega de un aporte de $40.013.589,67 correspondiente al Fondo de Obras Menores 2026, destinado a la construcción de 2.000 metros de ripio.
La intervención busca mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en la localidad. Según explicó Capella, los recursos permitirán completar el financiamiento necesario para llevar adelante la obra prevista.
El presidente comunal también destacó la importancia de contar con los fondos para avanzar con los trabajos proyectados, en el marco del programa provincial destinado a financiar obras y equipamiento en municipios y comunas.
De esta manera, las entregas permitieron canalizar recursos hacia instituciones educativas, deportivas y culturales de Colonia Rosa, además de financiar una intervención vial en Colonia Bossi.