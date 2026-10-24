Departamento San Cristóbal

Colonia Rosa y Colonia Bossi recibieron aportes para instituciones y obras de infraestructura

El senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González entregaron $7,3 millones a entidades de Colonia Rosa, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional. En Colonia Bossi, se otorgaron más de $40 millones del Fondo de Obras Menores para ejecutar 2.000 metros de ripio.