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La Fiesta Nacional del Caballo prepara seis jornadas de tradición, producción y espectáculos en San Cristóbal

La tradicional celebración organizada por la Sociedad Rural de San Cristóbal se desarrollará del jueves 8 al martes 13 de octubre en el predio de la institución. La programación incluirá jineteadas, muestras equinas, propuestas familiares y shows de Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Piko Frank.