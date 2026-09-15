San Cristóbal ya se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Caballo, una de las celebraciones tradicionales de la ciudad y la región. La 59ª edición se desarrollará del jueves 8 al martes 13 de octubre de 2026 en el predio de la Sociedad Rural de San Cristóbal.
La Fiesta Nacional del Caballo prepara seis jornadas de tradición, producción y espectáculos en San Cristóbal
La tradicional celebración organizada por la Sociedad Rural de San Cristóbal se desarrollará del jueves 8 al martes 13 de octubre en el predio de la institución. La programación incluirá jineteadas, muestras equinas, propuestas familiares y shows de Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Piko Frank.
La presentación oficial se realizó en el Centro Cívico Departamental y estuvo encabezada por el presidente de la Sociedad Rural, Francisco Mayoraz, junto al intendente Marcelo Andreychuk, el delegado regional de Educación, Maximiliano Rodríguez, y representantes de la entidad organizadora.
También participaron el senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González, quienes destacaron la importancia de la celebración para la ciudad y su vínculo con la producción y las tradiciones de la región.
Seis jornadas con jineteadas, caballos y música
La programación contempla seis jornadas de actividades, con propuestas vinculadas al mundo equino y la tradición rural, además de espacios destinados al público familiar.
Entre las actividades previstas se encuentran jineteadas, muestras equinas y espectáculos artísticos, con una cartelera que tendrá como protagonistas a Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Piko Frank.
Durante la presentación, Marcelo González destacó el significado de que San Cristóbal cuente con una Fiesta Nacional vinculada a la producción y a la tradición.
“Es la única Fiesta Nacional del lado este del departamento y tiene muchísimo que ver con todo el tema productivo y con un animal tan noble como el caballo”, señaló el legislador.
En esa línea, remarcó el impacto que genera el evento en distintos sectores de la ciudad y valoró el acompañamiento de la Municipalidad, el Gobierno provincial, el senador Michlig y las instituciones que participan de la organización.
Una fiesta con fuerte vínculo con la comunidad
Felipe Michlig también destacó el trabajo de la Sociedad Rural de San Cristóbal y su relación con la comunidad local.
“Una vez más, reconocer la labor que hace esta Sociedad Rural”, expresó el senador, quien puso en valor el carácter comunitario de la institución y el crecimiento que ha experimentado la Fiesta Nacional del Caballo a lo largo de los años.
Además, resaltó la calidad de la cartelera artística prevista para esta edición y consideró que la celebración constituye un espacio de encuentro que trasciende el ámbito rural para convocar a vecinos y visitantes de distintas localidades.
Por su parte, Francisco Mayoraz agradeció el acompañamiento de las autoridades, instituciones y sectores privados que colaboran con la organización.
“Sería imposible llevar adelante una fiesta de esta magnitud sin el acompañamiento del sector público y del sector privado”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural.
Con la presentación oficial, San Cristóbal comienza a transitar la cuenta regresiva para una nueva edición de su Fiesta Nacional del Caballo, que volverá a reunir tradición, producción, actividades ecuestres y espectáculos durante seis jornadas.